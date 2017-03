Shophouse Vinhomes Central Park - cơ hội kinh doanh hấp dẫn

Tháng 2-2016, Tập đoàn Vingroup sẽ chính thức mở bán các căn Shophouse thuộc dự án Vinhomes Central Park. Với tính năng “hai trong một”, Shophouse Vinhomes Central Park mở ra cơ hội kinh doanh lớn nhất đầu năm 2016, đồng thời là kênh đầu tư hấp dẫn và an toàn dài hạn trên thị trường bất động sản.



Shophouse sở hữu vị trí đắc địa nhất trong quần thể Vinhomes Central Park.

Nhà phố thương mại Shophouse Vinhomes Central Park nằm ở hai tầng khối đế của các tòa căn hộ, được thiết kế dưới dạng duplex thông tầng. Trong đó, tầng một được sử dụng vào mục đích kinh doanh, tầng hai để ở. Là loại hình nhà ở kết hợp với cửa hàng kinh doanh, mỗi căn Shophouse Vinhomes Central Park đều có thiết kế ưu việt, chú trọng tối ưu hóa công năng sử dụng, tạo cảm giác rộng rãi và sang trọng.

Tất cả căn Shophouse Vinhomes Central Park đều sở hữu mặt tiền đẹp, thoáng, hướng ra các trục đường chính. Với lợi thế thuộc dự án đô thị hiện đại và quy mô bậc nhất trung tâm TP.HCM hiện tại, Shophouse Vinhomes Central Park được hưởng lượng khách đông đúc từ cư dân khu đô thị. Đặc biệt, khi công viên ven sông rộng 14 ha ra mắt trong năm 2016 và tòa tháp Landmark 81-1 trong 10 tòa tháp cao nhất thế giới, biểu tượng phồn vinh mới của TP.HCM hoàn thành vào cuối năm 2018, tiềm năng thương mại của Shophouse Vinhomes Central Park sẽ tăng lên gấp nhiều lần khi đón một lượng du khách lớn đổ về tham quan, mua sắm và vui chơi.



Thiết kế duplex thông tầng thoáng rộng.

Theo quy hoạch lõi trung tâm mới của TP, Vinhomes Central Park sẽ chính thức thuộc phân khu 3 của trung tâm TP.HCM. Như vậy, hoạt động kinh doanh của Shophouse Vinhomes Central Park sẽ dễ dàng tiếp cận được với lưu lượng khách hàng đông đúc và năng động của TP.

Trên thị trường bất động sản hiện tại, mô hình nhà phố thương mại shophouse đang dẫn đầu xu hướng đầu tư, đem lại lợi nhuận tối thiểu 10%-15%/năm, cao hơn rất nhiều so với lãi suất tiết kiệm trong khi độ an toàn tương đương. Do đó, Shophouse Vinhomes Central Park hội tụ tiềm năng thương mại lớn, thiết kế ưu việt, vị trí trung tâm và thuộc một trong những dự án đô thị hấp dẫn nhất TP đang là sản phẩm thu hút sự quan tâm và mong đợi đặc biệt của các chủ hộ kinh doanh, nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nhằm hỗ trợ tài chính tối đa cho khách mua, Vinhomes đã hợp tác chiến lược với những ngân hàng lớn và uy tín nhất Việt Nam, mang đến gói vay ưu đãi lên tới 70% giá trị căn shophouse.

Với khả năng sinh lời cao, thanh khoản tốt và điều kiện hỗ trợ tài chính thuận lợi trong khi số lượng chỉ giới hạn, Shophouse Vinhomes Central Park được đánh giá là cơ hội kinh doanh lớn nhất trên thị trường bất động sản đầu năm 2016, đồng thời là kênh đầu tư hấp dẫn và an toàn trong trung và dài hạn.