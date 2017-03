SJC kỷ niệm 25 năm thành lập

Đến nay SJC đã đưa ra hơn 21,5 triệu lượng vàng trên thị trường. Với nỗ lực không ngừng, SJC cũng đã nhận được nhiều phần thưởng khen thi đua của Nhà nước và của UBND TP.HCM. Mới đây SJC vừa được nhận huân chương Độc lập hạng Ba, danh hiệu Thương hiệu quốc gia do Bộ Công Thương công nhận từ năm 2008 đến nay và xếp hạng 7 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2012, giải Vàng top 500 Nhà bán lẻ hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương… Trong năm 2012 vốn chủ sở hữu của SJC đạt 1.521 tỉ đồng, tăng gấp 13 lần so với 10 năm về trước và gấp 222 lần năm 1989. Năm 2012 lợi nhuận đạt hơn 389 tỉ đồng, tăng gấp 45 lần so với cách đây 10 năm.

