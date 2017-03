Tái cơ cấu DNNN vừa chậm vừa yếu

TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM, cho rằng yếu kém lớn nhất của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hiện nay là cơ chế hoạt động của DNNN nói chung và thể chế quản trị DNNN nói riêng còn nhiều điểm chưa phù hợp với cơ chế thị trường. Vì vậy đã ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả của DNNN và tiến trình hình thành một nền kinh tế thị trường đầy đủ ở Việt Nam.

Đáng lưu ý, ông Cung cho biết trong thời gian tới, các hiệp định thương mại tự do (FTA) được kỳ vọng lớn sẽ cải cách các lĩnh vực DNNN nhưng không hẳn đã như vậy. Trong các hiệp định FTA chỉ nhấn mạnh đến bình đẳng giữa DNNN của Việt Nam với DN của các nước thành viên TPP, còn những bất bình đẳng, đặc quyền gì đó của DNNN với DN tư nhân thì về cơ bản không có trong hiệp định… “Họ không ép ta cải cách bên trong. Bản chất của FTA là tự do kinh doanh hơn, thuận lợi kinh doanh hơn, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của nhà đầu tư, cạnh tranh bình đẳng, đối xử bình đẳng hơn. Kinh tế thị trường ngày càng tự do hơn, trật tự và bao dung hơn. Vậy hội nhập trước hết là phải đổi mới tư duy, thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hơn theo hướng kinh tế thị trường hiện đại, đầy đủ” - ông Cung khẳng định.

Theo vị này, cải cách DNNN trong giai đoạn tới cần tập trung vào đổi mới thể chế và cách thức quản trị DNNN và quản lý nhà nước đối với DNNN theo hướng các DNNN phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc thị trường và cạnh tranh bình đẳng với các DN thuộc các thành phần kinh tế khác. Nghiêm ngặt áp dụng nguyên tắc ngân sách cứng đối với DNNN. Tiến hành cổ phần hóa thực chất các DNNN với sự tham gia của các DN tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài chứ không chỉ là sự sở hữu chéo của các DNNN với nhau.