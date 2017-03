Tôn Hoa Sen lần thứ 3 đạt Thương hiệu Quốc gia

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và bộ trưởng Công Thương trao danh hiệu Thương hiệu Quốc gia cho ông Vũ Văn Thanh, Phó Tổng Giám đốc HSG.

Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp HSG đạt danh hiệu này.



Bốn cam kết nghiêm ngặt

Khởi nghiệp từ một cửa hàng nhỏ kinh doanh tôn, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, HSG đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường tôn thép Việt Nam. Trong suốt những năm qua, HSG vẫn luôn giữ vững vị trí số một trong thị trường tôn thép ở Việt Nam với gần 40% thị phần tôn và gần 20% thị phần ống thép. Gần đây, khách hàng còn biết đến thương hiệu HSG với sản phẩm ống nhựa.

HSG luôn thực hiện nghiêm ngặt bốn cam kết gồm “bán đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành”. Với chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá thành hợp lý, dịch vụ khách hàng tốt, đặc biệt là với hệ thống bảy công ty con, chín nhà máy sản xuất và hơn 210 chi nhánh phân phối - bán lẻ trải dài trên khắp cả nước, HSG luôn đáp ứng tốt nhất và nhanh nhất mọi nhu cầu của khách hàng cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

Điểm nhấn cho sự thành công của HSG chính là đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về tiêu chí minh bạch và trung thực trong mọi hoạt động. HSG đưa ra chiến lược kinh doanh linh hoạt và sáng tạo dựa trên năm lợi thế cạnh tranh cốt lõi: quy trình sản xuất, kinh doanh khép kín; sở hữu hệ thống hơn 210 chi nhánh phân phối - bán lẻ rộng khắp cả nước; thương hiệu mạnh, thân thiện và hướng đến cộng đồng; hệ thống quản trị chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp đặc thù; tiên phong đầu tư đổi mới công nghệ.

Trong niên độ tài chính 2015-2016, HSG đạt sản lượng 1.317.101 tấn, doanh thu thuần đạt 17.893 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.501 tỉ đồng, hoàn thành 227,4% kế hoạch năm và vượt 129,9% so với kết quả kinh doanh 2014-2015. Bên cạnh giải thưởng Thương hiệu Quốc gia cho cả ba nhóm sản phẩm chính, trước đó HSG cũng đã nhận huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng, đạt giải thưởng “Công ty được quản lý tốt nhất châu Á năm 2016” về lĩnh vực kim loại và khai khoáng do tạp chí tài chính uy tín thế giới Euromoney trao tặng…

Công khai tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm

Chia sẻ tại buổi lễ trao giải, ông Vũ Văn Thanh, Phó Tổng Giám đốc HSG, cho biết: “Khách hàng biết đến Hoa Sen thông qua hệ thống chi nhánh trải dài khắp cả nước tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm và nhanh chóng đưa các sản phẩm đến với thị trường. Khách hàng nhớ đến chúng tôi bằng hành động trung thực, minh bạch, luôn công bố công khai các tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm đối với khách hàng. Kiên trì với định hướng luôn xem chia sẻ cộng đồng thông qua các hoạt động tài trợ, từ thiện xã hội là nghĩa vụ của mình, chúng tôi được khách hàng tin yêu”.

Ông Thanh cũng chia sẻ bên cạnh đầu tư thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, HSG luôn chú trọng đến nguồn nhân lực trẻ. Thậm chí ban lãnh đạo HSG còn sử dụng nhân sự 9X vào các vị trí cốt yếu như giám đốc chi nhánh phân phối, nhà máy sản xuất… Đó cũng là điều làm nên nét đặc trưng của HSG.

Tại lễ trao danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2016, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoa Bình đề nghị các doanh nghiệp Thương hiệu Quốc gia sẽ theo đuổi các giá trị của chương trình là chất lượng - đổi mới - sáng tạo - năng lực tiên phong để xứng đáng với danh hiệu mà Nhà nước và Chính phủ đã trao cho cũng như lòng tin của người tiêu dùng gửi gắm. Các doanh nghiệp cần hướng tới việc đảm bảo uy tín, chất lượng sản phẩm thông qua hệ thống sản xuất, quản trị kinh doanh tiên tiến, hiện đại và hoạt động tài chính minh bạch, lành mạnh. Bên cạnh đó không ngừng cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ thân thiện môi trường để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh.