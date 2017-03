Vàng tăng giá 200.000 đồng/lượng

Chiều thu mua có nơi đạt mức 35,95 triệu đồng. Tại Hà Nội, các doanh nghiệp báo giá mua và bán phổ biến quanh 35,95 - 36,07 triệu đồng/lượng tính đến 9 giờ 30. Bảng niêm yết bán vàng của thương hiệu SBJ đã nhảy lên trên 36 triệu đồng, đạt 36,04 triệu đồng/lượng, tăng 190.000 đồng/lượng so với sáng 28-12.

Đà tăng của thị trường vàng trong nước theo sau diễn biến của thị trường quốc tế hôm 28-12. Cuối ngày 28-12, giá thế giới bất ngờ nhảy vọt với quan ngại khủng hoảng nợ châu Âu sẽ càng lan rộng. Cụ thể, trái phiếu tại Đức giảm giá ba ngày liên tiếp sau báo cáo cho thấy tăng trưởng kinh tế Pháp chậm hơn so với dự đoán trong quý III.

Ngày 29-12, Thương vụ Việt Nam cho biết giá gạo xuất khẩu Việt Nam và Thái Lan đã giảm khoảng 4%. Tuy nhiên, sự giảm giá này chỉ là tạm thời, do nhu cầu nhập khẩu gạo của thế giới đang chậm lại trước kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới.

Theo Thương vụ, giá gạo có thể hồi phục lại từ đầu năm 2011, nhất là khi sản lượng vụ này của Thái Lan - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, thấp hơn nhiều so với dự kiến do ảnh hưởng của lũ lụt. Trong khi đó, tại Philippines (nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam), sự chênh lệch giá bán gạo của chính phủ với giá tự do buộc chính phủ phải xuất kho gạo để “hạ nhiệt” thị trường, gây sức ép lên kế hoạch nhập khẩu của nước này.

LX - V.TRẦN