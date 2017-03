Vì sao công ty tài chính cho vay dễ dàng?

Làn sóng mua bán CTTC sẽ rất sôi động Tháng 8-2013, NHNN đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho phép HDBank mua lại 100% vốn của CTTC Việt Société Générale (SGVF), một trong những công ty tài chính nước ngoài lớn nhất Việt Nam. Đến tháng 6 vừa qua VPBank cũng chính thức mua lại CTTC Than Khoáng sản… Một mô hình khác về sự kết hợp giữa CTTC và NH, chẳng hạn Tổng CTTC Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank) tổ chức đại hội đồng cổ đông hợp nhất vào tháng 9-2013. Nhiều chuyên gia cho biết sắp tới làn sóng mua bán CTTC sẽ rất sôi động. NHNN quy định thông tư về hoạt động tín dụng tiêu dùng với CTTC, lãi suất cho vay tiêu dùng do CTTC và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở khả năng trả nợ của khách hàng, phù hợp với chính sách, quy định về lãi suất của NHNN. Lãi suất cho vay tiêu dùng của CTTC được tính theo ngày, tháng, năm hoặc trên cơ sở dư nợ thực tế trong kỳ tính lãi...