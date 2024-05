Long An: Phát hiện hơn 3.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc qua livestream bán hàng 07/05/2024 17:00

(PLO)- Quản lý thị trường tỉnh Long An đang tạm giữ trên 3.000 sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở đang livestream bán hàng trực tuyến

Ngày 7-5, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa (Long An), đơn vị này vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 (Cục QLTT Long An) kiểm tra tại một cơ sở bán hàng và phát hiện nhiều sản phẩm quần, áo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, Cục QLTT Long An phối hợp Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ – Công an huyện Đức Hòa kiểm tra cơ sở đang livestream bán hàng trực tuyến trên địa bàn xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa. Qua kiểm tra, lực lượng tạm giữ 3.015 sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là điểm kinh doanh bán hàng bằng hình thức livestream trực tuyến trên mạng xã hội Facebook.

Nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc được livestream bán hàng bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện. Ảnh:QLTT

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động kinh doanh với hình thức hộ kinh doanh nhưng người đại diện pháp luật không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Kiểm tra thực tế các sản phẩm áo may sẵn chưa qua sử dụng tại cơ sở có nhãn hàng hóa nhưng trên nhãn không ghi nguồn gốc nơi sản xuất hàng hóa và xuất xứ hàng hóa.

Người đại diện pháp luật của cơ sở kinh doanh cho biết số lượng sản phẩm quần áo may sẵn trên được mua trực tiếp từ người tiếp thị không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có hợp đồng, hóa đơn mua bán, tờ khai hải quan, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa theo quy định pháp luật.

Lực lượng kiểm tra của Đội QLTT số 1 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ, niêm phong số lượng 3.015 sản phẩm quần áo đưa về trụ sở để phối hợp xác minh, xử lý.

Hiện vụ việc đang được Đội QLTT số 1, Cục QLTT Long An phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tổ chức thẩm tra, xác minh, xử lý theo quy định .