Xuất khẩu gạo gặp khó

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch VFA, cho biết thị trường xuất khẩu ba tháng đầu năm đã sụt giảm mạnh, nhất là những thị trường chính. Cụ thể như Trung Quốc giảm trên 20%, châu Phi sút giảm mạnh đến gần 63%, còn châu Mỹ giảm trên 51% so với cùng kỳ 2013. May mắn là thị trường Philippines trong thời gian qua lại tăng 554% do có hợp đồng tập trung từ cuối năm 2013 chuyển sang.

Tuy nhiên, theo ông Bảy, Việt Nam sẽ khó ký được hợp đồng xuất gạo vào thị trường truyền thống vì bị cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ Thái Lan.

Philippines sẽ đấu thầu mua 800.000 tấn gạo 15% vào ngày 15-4-2014 và muốn trúng thầu Việt Nam giành giật khó khăn với Thái Lan. Thái Lan đang có vẻ ở tay trên với điều kiện giá hấp dẫn, cùng với tồn kho gạo mới của tư nhân và chính phủ, dễ dàng cung cấp đủ con số 800.000 tấn nhưng Việt Nam cũng có cơ hội chia phần. Thách thức duy nhất đối với Việt Nam có thể đến từ thị trường nguyên liệu trong nước giá cao và rất nhạy cảm với tin tức hiện nay. Điều đang được lo lắng là áp lực giá thấp của Thái và chào hàng của Việt Nam nhằm bảo đảm việc bán ra sẽ kéo giá thị trường xuống nhanh, trong khi Philippines là người mua trong thị trường của người mua, là người hưởng lợi trong trường hợp này. Ngoài ra, ở thị trường truyền thống khác là Malaysia, Thái Lan cũng đã bán được 200.000 tấn gạo với giá rẻ, trong khi Việt Nam từ đầu năm đến nay vẫn chưa bán được hạt nào.

Theo ông Bảy, Việt Nam đang kẹt giữa áp lực giữ thị trường truyền thống để bán ra và áp lực giá cao trong nước. Để đạt được mục tiêu trúng thầu Philippines, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ chịu rủi ro nhiều vì phải chào giá thấp.

QUANG HUY