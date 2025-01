Giá đào Tết tăng cao do thời tiết, người dân đắn đo xuống tiền 24/01/2025 18:07

Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới Ất Tỵ 2025, thời điểm này thị trường chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp hơn. Trên các tuyến phố tại Hà Nội như Lạc Long Quân (Tây Hồ), Giảng Võ (Ba Đình), Tố Hữu (Hà Đông), Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm)... sắc hoa đào, hoa mai, quất cảnh đã ngập tràn.





Thời tiết thất thường, giá đào tăng cao

Năm nay, do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão hồi tháng 9-2024, nhiều diện tích đào tại Nhật Tân (Hà Nội) bị ảnh hưởng. Vì thế, giá đào Tết năm nay có biến động theo chiều hướng tăng, giá quất có tăng nhẹ nhưng cơ bản giữ ổn định.

Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, đào, quất đã được các tiểu thương bày bán. Ảnh: MINH TRÚC

Ông Dũng- một chủ vườn đào tại Nhật Tân- cho biết năm nay thời tiết khá thất thường. Đặc biệt, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số lượng cây đào bị bật gốc và chết khá nhiều. Riêng vườn nhà ông số gỗ đào chết và hư hỏng do bão khoảng 30%.

Một số cây còn tồn tại được sau cơn bão số 3 cũng bị ngập lụt do hoàn lưu bão làm hư hại toàn bộ rễ con, chỉ còn lại rễ chùm. Do đó, nhiều nông dân phải chăm phân tươi, phân hóa học kết hợp để mong kịp hồi sinh cây đào kịp cho mùa vụ Tết. Đây cũng là lý do khiến chất lượng đào Tết năm nay không được như mọi khi.

Tuy nhiên theo ông Dũng, những ngày cuối năm thời tiết thường xuyên nắng khiến việc chăm sóc khó khăn hơn rất nhiều. Bởi trời nắng khiến cây đào ra hoa nhanh hơn, nếu không chăm sóc cẩn thận thì toàn bộ hoa sẽ nở trước Tết.

"Năm nay do kinh tế suy yếu, thu nhập sụt giảm nên sức mua đào của người dân trên thị trường cũng trầm hơn những năm trước. Người trồng đào chúng tôi không dám tăng giá nhiều, chỉ khoảng 30- 50% để thu hồi vốn" - ông Dũng chia sẻ.

Giá đào Tết năm nay tăng khá cao do trước đó bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Ảnh: MINH TRÚC

Còn một tiểu thương trên chợ hoa Hàng Lược (Hoàn Kiếm) cho biết giá đào tại vườn đã tăng cao so với năm ngoái, cộng thêm chi phí vận chuyển, nhân công và phí thuê mặt bằng khiến giá thành khi đến tay người dân có thể bị đội lên từ 70- 100%.

Người dân cân nhắc chi tiêu

Một vài năm trở lại đây, đào huyền (cành đào có dáng cong) được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn. Theo ghi nhận của phóng viên, mọi năm, để sở hữu một cành đào huyền đẹp chỉ cần chi hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên năm nay, một cành đào huyền đẹp năm có giá từ 2 triệu đồng trở lên.

Với đào dáng tròn truyền thống, mọi năm chỉ khoảng 300- 500 ngàn đồng/cành, năm nay giá từ 500 - 700 ngàn đồng/cành.

Giá những gốc đào cổ thụ cũng tăng so với năm trước. Vì vậy, nhiều gia đình, đơn vị công sở thay vì mua đã chuyển sang thuê để có chi phí thấp hơn.

Đào huyền được người dân khá ưa chuộng một vài năm trở lại đây. Ảnh: MINH TRÚC

Theo ông Hào- chủ một vườn đào tại Hà Đông, năm nay khách tập trung chủ yếu mua, thuê các gốc đào có giá từ 3 đến 5 triệu đồng. Những gốc đào có giá trị cao hơn nữa chỉ có các cơ quan, doanh nghiệp, công ty lựa chọn. Tuy nhiên, các cơ quan, doanh nghiệp cũng chắt chiu hơn, mọi năm chi 10 triệu thì năm nay đa phần chỉ chi khoảng 7,5 triệu đồng.

Anh Nguyễn Minh Quân (Ba Đình, Hà Nội) cho biết giá đào năm nay cao so với năm ngoái nên anh đang cân nhắc chuyển sang hoa khác hoặc tìm kiếm cành đào vừa túi tiền.

"Năm ngoái, tôi mua một cành đào huyền to đẹp với giá 1,5 triệu đồng. Năm nay, những cành nào tôi thấy ưng đều có giá đến 3 triệu đồng, rất khó mua" - anh Quân cho hay.

Giá đào tăng cao, thu nhập sụt giảm nên nhiều người dân đắn đo khi xuống tiền. Ảnh: MINH TRÚC

"Từ đầu tháng Chạp tôi đã đi khảo sát giá đào và quất, tôi thấy giá cao hơn năm ngoái. Tôi phải chờ thưởng Tết để cân đối rồi mới quyết định, có thể sẽ phải chuyển sang trưng hoa khác"- chị Ngọc Mai (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay.