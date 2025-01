Chợ 25 Tết, 350.000- 500.000 đồng/nải chuối xanh 24/01/2025 11:59

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhu cầu mua sắm của người dân đang tăng cao.

Từ sáng sớm hôm nay, 24-1-2025 (25 tháng Chạp), các chợ dân sinh ở Hà Nội đã đông nghịt người mua bán. Các mặt hàng phục vụ cho ngày Tết như thực phẩm, cây cảnh, đồ trang trí, đồ gói bánh… được các tiểu thương bày bán rất phong phú, đa dạng. Giá các mặt hàng cũng tăng hơn so với ngày thường.

Giá chuối tiêu xanh phổ biến là 10.000 đồng/quả. Ảnh: AH

Đáng chú ý là mặt hàng chuối xanh, loại trái cây thường xuất hiện trong mâm ngũ quả của miền Bắc, giá tăng cao so với dịp Tết Nguyên đán năm ngoái.

Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, chuối tiêu xanh được bày bán nhiều, lượng hàng dồi dào. Giá một nải chuối xanh có nhiều loại, tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng hàng. Có loại 5.000 đồng/quả, loại 8.000 đồng/quả, phổ biến nhất là 10.000 đồng/quả.

Một nải chuối khoảng 20 quả sẽ có giá 200.000 đồng. Với những nải chuối đẹp, quả to, cong vút, không quá già, không quá non, tổng số quả lẻ sẽ có giá rất cao, có thể lên 12.000-15.000 đồng/quả, thậm chí cao hơn.

Nải chuối xanh có giá 300.000 đồng/nải tại chợ Văn Nội (Hà Đông). Ảnh: AH

Một nải chuối xanh 29 quả tại chợ Cổng (Hà Đông, Hà Nội) được tiểu thương báo giá 350.0000 đồng/nải. Tại chợ Văn Nội (Hà Đông, Hà Nội), nhiều nải chuối cũng được bán với giá 300.000 đồng/nải. Nếu mua theo buồng thì khoảng 1,2 triệu đồng/buồng/7 nải, tính ra khoảng 170.000 đồng/nải.

Theo chia sẻ của tiểu thương, nguyên nhân khiến giá chuối tiêu xanh năm nay cao hơn gấp đôi so với năm ngoái là do ảnh hưởng của bão Yagi, nhiều diện tích chuối bị hư hại, trong khi đó thị trường Trung Quốc lại đang có nhu cầu cao.

Buồng có khoảng 7 nải chuối xanh này có giá 1,2 triệu đồng. Ảnh: AH

Tại chợ Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chị Nguyễn Hạnh (sống tại phường Bạch Mai), cho biết: “Sáng nay vừa dạo chợ, hỏi giá nải chuối họ bảo 350.000 đồng/nải. Chưa kịp hoàn hồn, hỏi sang hàng bên cạnh thì người này cũng bảo quả số lẻ nên giá 500.000 đồng/nải”.

200.000 đồng/quả phật thủ tại chợ Cổng. Ảnh: AH

Ngoài chuối xanh, phật thủ cũng tăng giá gấp đôi, gấp ba lần so với năm trước. Phật thủ hàng to, đẹp, trồng tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) có giá đến 200.000 đồng/quả; loại thường 120.000-150.000 đồng/quả; loại nhỏ, xấu thì 30.000- 50.000 đồng/quả. Lý do giá tăng cao là vì ảnh hưởng của mưa bão khiến nhiều vườn bị ngập, thiệt hại.

Các mặt hàng lá dong cũng tăng giá, trung bình từ 50.000-100.000 đồng/bó/50 lá. Các loại bưởi, bòng trưng Tết cũng được bày bán dồi dào, đa dạng chủng loại.