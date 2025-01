Giá bưởi dịp Tết 2025 cao chót vót 24/01/2025 10:48

Sáng 24-1-2025 (25 tháng Chạp), giá bưởi dịp Tết loại 1, tức hàng còn nguyên cành và lá tại nhiều chợ dân sinh ở TP.HCM đã ở ngưỡng 85.000 – 100.000 đồng/kg. Dù giá cao nhưng theo các tiểu thương, bưởi vẫn là mặt hàng bán chạy trong dịp Tết năm nay.

Ghi nhận tại chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp), chị Thanh Thảo, chủ sạp trái cây cho biết từ ngày 14-1 tới nay, giá bưởi đã tăng ít nhất 10.000 đồng/kg.

Giá bưởi da xanh loại 1 tăng cao dịp Tết. Ảnh: HẠ QUYÊN

Theo đó, bưởi da xanh hàng loại 1 từ 1,5 kg trở lên đã tăng từ 60.000 đồng/kg lên mức 85.000 đồng/kg. Cá biệt có điểm bán bưởi da xanh trồng theo hướng Viet Gap với giá 100.000 đồng/kg.

“Rẻ nhất hiện nay là bưởi ăn, hàng đã để lâu, vàng vỏ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tôi bán xổ với mức 35.000 - 40.000 đồng/kg. Nhìn chung, năm nay giá bưởi dịp Tết 2025 cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Cạnh đó, nguồn hàng hạn chế hơn, mẫu mã cũng không được đẹp, vì thế những quả đẹp, hàng loại VIP sẽ có giá rất cao”- chị Thảo nói.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc HTX bưởi da xanh Giồng Trôm (Bến Tre) cũng thông tin năm nay giá bưởi thu mua tại vườn đã tăng cao gần gấp đôi so với năm ngoái. Nguyên nhân là do diện tích trồng bưởi giảm mạnh so với cùng kỳ, cùng với đó đợt nắng nóng hồi đầu năm đã ảnh hưởng ít nhiều tới chất lượng, mẫu mã quả.

"Những tác động trên đã khiến quả bưởi da xanh tăng giá. Vào hồi đầu tháng 1, giá bình quân thu mua tại vườn đối với bưởi da xanh loại 1,2 kg trở lên là 40.000 đồng/kg. Tới thời gian gần đây thì giảm còn 32.000 - 35.000 đồng/kg, lý do giảm là vì lo ngại sức mua nên nhà vườn cũng chủ động giảm.

Tuy nhiên với mức giá này, dù là tiêu thụ nội địa hay xuất khẩu thì nông dân đều đã có lời. Đáng chú ý, năm nay bưởi da xanh Bến Tre nói chung và HTX nói riêng của chúng tôi, hàng đẹp đạt trên 80% nên bà con rất phấn khởi"- ông Bảy nói.