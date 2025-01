Khuya ngày 23-1, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng dẫn đầu đoàn công tác khảo sát công tác chuẩn bị nguồn hàng hàng hóa phục vụ Tết Ất Tỵ năm 2025.

Ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền cho biết, dịp Tết năm nay lượng hàng phong phú chủng loại, giá cả hợp lý. Sản lượng bình quân hàng hóa về chợ 2.500 -3.000 tấn, hai tuần lễ gần Tết Nguyên Đán sản lượng tăng 30%-50%, đặc biệt những ngày cận Tết sản lượng rau củ quả tăng gấp đôi, trên 4.000-4.500 tấn/đêm.

Cũng theo ông Tân, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP) Công ty chợ thường xuyên phối hợp Đội 10-Sở ATTP kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến ATTP, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhập chợ.

Phía chợ Bình Điền dự báo xu hướng tăng giá sẽ tập trung vào thời điểm cận Tết, chủ yếu là những mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp Tết. Chẳng hạn thủy hải sản cao cấp như cá mú, cá bớp, cá tầm, tôm… dự kiến tăng giá từ 10% - 20%, thủy hải sản khô dự kiến tăng giá từ 20% - 50%. Từ đêm 27 tháng Chạp trở đi giá cả hầu hết các mặt hàng bắt đầu giảm dần và ổn định sau Tết Nguyên đán.

Theo đại diện chợ Bình Điền, hiện nay chợ gặp khó khăn là đơn giá thuê đất của chợ cao hơn so với hai chợ đầu mối Hóc Môn và Thủ Đức. Song song đó vẫn tồn tại một số điểm buôn bán buôn bán trái phép xung quanh chợ dù được cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bà con thương nhân trong chợ. Hiện nay tỉ lệ lấp đầy các ô vựa tại chợ khoảng 70%.

"Nếu không có giải pháp căn cơ chợ đầu mối sẽ không còn bản chất là giá cả phải rẻ hơn chợ truyền thống bởi tất cả chi phí thương nhân phải đưa vào giá hàng hóa, người tiêu dùng thiệt thòi"- đại diện chợ Bình Điền cho biết.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, tình hình buôn bán tự phát không riêng chợ Bình Điền mà các chợ lẻ cũng gặp tương tự. Vì vậy, nếu không có giải pháp căn cơ sẽ khó khăn.

Theo ông Phương, thời gian qua hai địa phương Quận 8 và Bình Chánh có ký kết ghi nhớ lên phương án chung xử lý tình trạng này. Trong các cuộc họp đã có nhiều đề xuất khả thi. Ngoài ra, thời gian qua, bên cạnh bán hàng offline các thương nhân chợ Bình Điền còn bán hàng online. Đáng chú ý, bán online đòi hỏi đầu tư logistics nên cũng đẩy chi phí tăng và hiện nay các thương nhân đều làm logistics tự phát.

Cũng theo ông Phương, chợ có thể tổ chức hoạt động logistics chung sẽ giúp giảm chi phí cho thương nhân tốt hơn. Hoạt động này gắn với quá trình chuyển đổi số, đây là xu hướng bắt buộc chúng ta phải làm.

“Thành phố đã chỉ đạo ra Tết triển khai thí điểm sàn giao dịch thịt heo tiến tới xây dựng sở giao dịch hàng hóa của TP.HCM với mục tiêu cao hơn là hình thành trung tâm tài chính của thành phố. Vì vậy chợ Bình Điền và Hóc Môn là hai đơn vị chủ lực đóng góp cho thí điểm sàn này đảm bảo thành công. Do đó, hai chợ nghiên cứu, phối hợp với Sở để triển khai”- ông Phương nói.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, qua khảo sát công tác chuẩn bị nguồn hàng hóa Tết tại các chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức, các siêu thị… cho thấy nguồn cung hàng hóa dồi dào. Chợ Bình Điền đã dự báo về giá cả, tuy nhiên chợ cần bám sát diễn biến thị trường. Sở Tài chính, Sở Công thương phối hợp chặt chẽ giám sát đảm bảo không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến.

Ngày 28 Tết lượng heo nhập về chợ đầu mối 10.000-12.000 con heo/đêm

Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, từ ngày 25 tới 29 tháng Chạp lượng hàng hóa nhập chợ tăng 30% so với ngày thường, trong đó ngày cao nhất đạt 3.500 tấn/ngày/đêm tăng 50% so với ngày thường. Riêng mặt hàng thịt heo ngày 28 tháng Chạp dự kiến về chợ 10.000-12.000 con heo/đêm tăng 100% so với ngày thường.

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn hàng rau củ quả trái cây không bị đứt gãy khi có sự cố về cung ứng, các thương nhân có kế hoạch dữ trữ tại các kho lạnh xung quanh chợ khoảng 2.000 tấn. Xe container lạnh lưu đậu tại bãi xe và kho trong chợ khoảng 1.000 tấn, nguồn hàng này sẽ được luân chuyển bổ sung kịp thời.

Nhìn chung lượng hàng hóa tại chợ đảm bảo 100% cung ứng cho thị trường Tết 2025. Công ty chợ sẽ theo dõi sát việc cung cầu các mặt hàng đặc biệt là thịt heo, trái cây, rau củ quả.

“Giá cả là do thị trường quyết định, chúng tôi tăng cường thu thập thông tin giá cả và báo cáo thường xuyên đến Sở ngành chức năng. Đồng thời phối hợp cơ quan liên ngành của thành phố kiểm tra giá cả, nguồn gốc xuất xứ, chống đầu cơ găm hàng tạo khan hiếm giả. Qua đó, góp phần ổn định thị trường”- ông lê Văn Tiển, Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Hóc Môn nói.