Xuất khẩu và thị trường vàng chao đảo vì Brexit

Xuất khẩu vào Mỹ cũng bị ảnh hưởng Đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VN (VASEP) cho biết trong năm 2015, kim ngạch xuất khẩu tôm sang Anh tăng 13% so với năm trước. Đặc biệt trong quý I năm nay xuất khẩu sang Anh tăng 49% so với cùng kỳ. Đáng chú ý thị trường Anh là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của VN trong khối EU. Điều đó cho thấy việc Anh rời EU sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc xuất khẩu tôm vào thị trường này. Ngoài ra tỉ giá đồng bảng Anh sụt giảm sẽ khiến hàng hóa xuất khẩu của VN kém cạnh tranh hơn do giá bán tăng lên. Trong khi đó, ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao VN, cho rằng thời gian tới hàng hóa nông sản các nước xuất khẩu sẽ gặp rủi ro do vấn đề tài chính toàn cầu bị ảnh hưởng từ sự kiện trên. Ngoài ra, Mỹ là thị trường lớn nhất của nhiều ngành hàng xuất khẩu của VN nhưng EU lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ. Do đó, việc Anh tách khỏi EU có thể tác động đến xuất khẩu của Mỹ vào EU, khiến sức mua của Mỹ bị giảm sút. Nếu sức mua thị trường Mỹ giảm, các công ty xuất khẩu của VN vào Mỹ sẽ bị ảnh hưởng lớn. “Do đó các cơ quan quản lý cần có những thông tin chính thức, nhận định rõ ràng hơn… để giúp người dân, các công ty có thể giảm thiệt hại” - ông Nam nói. Đang theo sát tình hình Brexit Trao đổi với báo chí về sự kiện người Anh ủng hộ việc Anh rời khỏi EU, một lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết bộ này đang theo sát thông tin để nắm tình hình vì những động thái từ Anh và EU liên quan đến thương mại giữa VN với các quốc gia này. Trong khi đó, một lãnh đạo của NHNN cho hay đơn vị này đang bám sát diễn biến thị trường để có những biện pháp can thiệp và ổn định cần thiết nếu cần.