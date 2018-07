7 người gây rối trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận lãnh án

Ngày 12-7, TAND TP Phan Thiết, Bình Thuận đã xử sơ thẩm bảy bị cáo trong vụ gây rối trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận về tội gây rối trật tự công cộng. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đình Vũ, Trần Thị Ngọc 24 tháng tù giam. Các bị cáo Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Phương Đông bị phạt 30 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Minh Hải bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.



Ôm bình gas tấn công cảnh sát

Hàng trăm người dân đã đến theo dõi phiên xét xử khiến đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Thiết nơi có trụ sở TAND TP Phan Thiết kẹt xe. Lực lượng cảnh sát đã phải phong tỏa cả một đoạn đường này ở hai đầu để khỏi ùn tắc giao thông.

Cáo trạng do VKSND công bố cho thấy khoảng 17 giờ ngày 10-6, một nhóm người tụ tập, di chuyển quanh khu vực chợ Phan Thiết, sau đó tập trung trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận hô khẩu hiệu phản đối dự luật về đặc khu kinh tế. Một số người quá khích đã kích động, xúi giục những người đứng xem tham gia dùng gạch đá tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Đến 21 giờ cùng ngày, vụ việc lên đến đỉnh điểm khi rất đông người tham gia xô ngã cổng, đập vỡ cửa kính vọng gác bảo vệ. Họ dùng gạch đá ném vào trụ sở UBND tỉnh và một số trụ sở ban, ngành liền kề, tấn công lực lượng công an đang bảo vệ an ninh trật tự.



Một số người còn có hành vi đốt nhiều xe máy trước trụ sở UBND tỉnh và đốt ô tô trong trụ sở Sở KH&ĐT tỉnh. Lực lượng công an đã dùng đạn khói và nhiều công cụ hỗ trợ để ổn định tình hình và rạng sáng 11-6 đã bắt giữ nhiều người tham gia gây rối.

Ngày 11-6, Công an TP Phan Thiết và cảnh sát cơ động tổ chức phân công bảo vệ trụ sở UBND tỉnh. Khoảng 20 giờ cùng ngày, một nhóm người quá khích trong đó có các bị cáo tiếp tục đến trước cổng UBND tỉnh la hét. Cùng lúc, có hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem dẫn đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực này hỗn loạn. Nhiều người đã hò hét ném gạch đá, bom xăng vào trụ sở UBND tỉnh và lực lượng công an.



Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: PN

Tối 11-6, bị cáo Vũ ngồi uống rượu tại cảng cá Phan Thiết thì được bạn nhậu cho xem hình ảnh, video clip việc người dân tham gia ném đá ở UBND tỉnh. Đến 23 giờ, khi cuộc nhậu tàn, Vũ lấy bình gas 12 kg trên ghe rồi thuê xe ôm chở đến trước trụ sở UBND tỉnh. Gặp lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, Vũ xuống xe, ôm bình gas mở van cho ga xì ra rồi bật lửa đốt nhưng công an kịp phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ.

Bị cáo Trần Thị Ngọc đang phụ nhặt rau tại quán nhậu bờ kè sông Cà Ty thì thấy đông người hò hét, ném đá nên tò mò đến xem. Khi lực lượng công an truy đuổi những người quá khích, bà Ngọc cũng bỏ chạy. Sau đó có một nhóm thanh niên chở một két vỏ chai bia và xăng đến nhờ bà Ngọc rót xăng vào chai để làm bom xăng tấn công lực lượng cảnh sát cơ động. Bà Ngọc đã rót xăng vào bảy vỏ chai, tiếp tế cho nhóm thanh niên ném vào công an. Sau khi hết xăng, bà Ngọc tìm đá đưa cho nhóm thanh niên tiếp tục ném vào lực lượng công an. Ngày 15-6, bà Ngọc đến công an đầu thú…

Hối hận thì đã muộn

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Minh Hải khai hôm đó có một phụ nữ khoảng 40 tuổi, đeo khẩu trang đưa cho Hải 300.000 đồng và nói ném đá vào lực lượng công an. Sau khi ném đá, Hải còn được tiếp tế hai chai bom xăng ném vào công an làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy về cổng chữ Y ngủ. Đến tối 12-6 thì bị cáo ra đầu thú.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh cũng khai 18 giờ 30 ngày 11-6, khi đang phụ dọn hàng ở chợ Đồn thì có một người đàn ông đến nói sẽ cho 200.000 đồng, dặn đến trước trụ sở UBND tỉnh ném đá và đưa trước 100.000 đồng. Sau đó Minh đến trước trụ sở UBND tỉnh, nhặt năm cục gạch ném vào lực lượng công an thì bị bắt quả tang.

Khi chủ tọa phiên tòa hỏi việc bị cáo ôm bình gas và châm lửa đốt là đúng hay sai, bị cáo Nguyễn Đình Vũ đã trả lời: “Đó là quá nguy hiểm, quá sai…”.

Theo hồ sơ, cả bảy bị cáo đều là dân lao động nghèo, làm thuê làm mướn như lao động biển, có người không có chỗ ở ổn định, trong đó bị cáo Nguyễn Minh Hải mới chỉ 17 tuổi. Tại tòa, cả bảy bị cáo đều tỏ ra hối hận trước hành động sai trái của mình. Nói lời sau cùng, các bị cáo đều mong được hưởng khoan hồng để trở thành người có ích cho xã hội.

HĐXX nhận định hành vi chửi bới, hò hét, dùng gạch đá, bom xăng tự chế ném vào khu vực cổng UBND tỉnh và lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự thể hiện thái độ coi thường kỷ cương xã hội và pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến an toàn công cộng, đến các quy tắc, sinh hoạt ở nơi công cộng, ngoài việc gây mất an ninh trật tự tại địa phương và gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án như trên.