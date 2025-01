Kiện hủy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vì hồ sơ giả mạo 05/01/2025 06:55

Ngày 3-1, Cổng thông tin điện tử của TAND Tối cao đã công bố Bản án số 1260/HC-PT ngày 13-12-2024 của TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Đây là bản án về khiếu kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giữa người khởi kiện là bà H, người bị kiện là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận.

Kiện hủy giấy chứng nhận

Theo bà H, bà là thành viên sở hữu 30% vốn góp tại Công ty T. Ngày 20-3-2022, bà H có nhận được văn bản của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận thì mới được biết Công ty T đã thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông L sang ông Tr theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 29-12-2021.

Bà H cho rằng bà không được mời họp, không tham gia cuộc họp nói trên, nhưng biên bản cuộc họp vẫn ghi bà có mặt và tham gia biểu quyết để thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Biên bản họp Hội đồng thành viên (HĐTV) là giả mạo, nên quyết định của Chủ tịch HĐTV không có giá trị pháp lý.

Do hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh được lập khống và giả mạo nên bà H khiếu nại Phòng Đăng ký kinh doanh nhưng không được...

Do đó, bà H khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết hủy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty Τ.

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cho rằng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty T về thay đổi người đại diện theo pháp luật là hợp lệ. Về kiến nghị của bà H, Phòng có gửi giấy mời nhưng các thành viên không đến.

Phòng Đăng ký kinh doanh có hướng dẫn bà H cung cấp bản sao văn bản trả lời của cơ quan công an về việc nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo để có căn cứ thu hồi giấy chứng nhận nhưng chưa nhận được văn bản do bà H cung cấp...

Tòa tuyên hủy giấy chứng nhận

Xử sơ thẩm tháng 5-2024, TAND tỉnh Bình Thuận chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H, hủy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty T. Đồng thời, buộc Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định.

Công ty T kháng cáo.

Xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng theo điểm a khoản 1 Điều 49 Luật Doanh nghiệp thì thành viên HĐTV có quyền được "Tham dự họp HĐTV, thảo luận, kiến nghị biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐTV".

Bà H trình bày bà không được tham gia họp HĐTV, không có ý kiến biểu quyết thống nhất thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật như nội dung biên bản họp HĐTV.

Biên bản chỉ có chữ ký của thư ký và chủ tọa cuộc họp là ông L nên không có căn cứ chứng minh bà H có tham dự cuộc họp. Công ty T không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng mình đã thực hiện triệu tập họp hợp lệ đối với bà H. Thư ký ghi biên bản cũng xác định cuộc họp không có sự tham gia của bà H.

Theo kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP.HCM thì chữ ký đứng tên L trên biên bản họp HĐTV so với chữ ký đứng tên L trên các tài liệu mẫu so sánh là không phải do cùng một người ký ra.

Mặt khác, biên bản họp chỉ có chữ ký của ông L, thành viên chiếm 60% vốn điều lệ nên nếu chữ ký trong biên bản là chữ ký của ông L thì quyết định của HĐTV Công ty T cũng không được hợp lệ do không đảm bảo điều kiện "được số thành viên sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên tán thành”.

Do đó, biên bản họp HĐTV nêu trên không được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định.

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận căn cứ thành phần hồ sơ gồm biên bản họp HĐTV và quyết định của HĐTV mà không kiểm tra tính hợp pháp của các văn bản này, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 là không đúng quy định.

Từ đó, HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo của Công ty T, giữ nguyên bản án sơ thẩm.