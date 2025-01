Diễn dàn: Cách hành xử khi "Giữa đàng gặp chuyện bất bình" - Bài cuối Chung tay hành động vì một xã hội công bằng và an toàn 06/01/2025 08:05

(PLO)- Chung tay hành động vì một xã hội công bằng và an toàn; Can thiệp khéo léo không chỉ giúp giải quyết tình huống mà còn có thể làm giảm căng thẳng và xung đột, tạo ra một môi trường an toàn hơn cho tất cả mọi người.