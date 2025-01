Vụ án Cựu chủ tịch Cà Mau đòi nhà: Cựu chủ tịch lại được gần 2,7 tỉ đồng 03/01/2025 19:44

Ngày 3-1, tin từ các đương sự trong vụ án cho hay, sau 3 ngày xét xử, TAND TP Cà Mau đã tuyên án vào chiều 2-1, Cựu chủ tịch tỉnh Cà Mau lại được tuyên chia số tiền gần 2,7 tỉ đồng - như án sơ thẩm lần 1.

Căn nhà trong vụ án cựu chủ tịch tỉnh Cà Mau kiện đòi nhà. Ảnh: TRẦN VŨ

Tuy nhiên, cả hai bên đương sự đều cho biết sẽ kháng cáo bản án này lên cấp phúc thẩm để xét xử lại.

Như PLO đã phản ánh, vào năm 2021, ông Lê Công Nghiệp, Cựu chủ tịch tỉnh Cà Mau đòi ông Phan Văn Đăng trả lại căn nhà số 28, Đường Phan Bội Châu, phường 7, thành phố Cà Mau. Theo ông Nghiệp, căn nhà này là của ông mua từ năm 1994, cho bà bác sỹ Hồ Tuyết Minh (dì ruột của bị đơn Đăng) ở nhờ. Nay bà Minh mất, ông lấy nhà lại.

Trong khi bị đơn Phan Văn Đăng cho rằng, căn nhà này là của dì mình mua. Do dì không có con nên Đăng ở với dì từ nhỏ, như con nuôi. Nay bà Minh mất, những người đồng thừa kế từ chối di sản nên Đăng là người được hưởng căn nhà này, không đồng ý trả cho ông Nghiệp. Đăng cũng không đồng ý trả tiền cho thuê nhà kể từ năm 2021 đến nay theo như yêu cầu của ông Nghiệp.

Vụ án trên được dư luận quan tâm do nó liên quan đến một vụ án hi hữu năm xưa mà bị cáo là ông Lê Công Nghiệp. Khi ấy, ông Nghiệp đang là Chủ tịch tỉnh Cà Mau, bị Bộ Công an điều tra, khởi tố vì để cho doanh nghiệp trả tiền 36 triệu đồng trên tổng số 118 triệu đồng tiền nhà số 28 Phan Bội Châu - căn nhà tranh chấp hôm nay. Năm 2004, ông Nghiệp bị tòa tuyên phạt cảnh cáo về tội lợi dụng ảnh hưởng người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

Qua nhiều lần xét xử, cựu chủ tịch tỉnh Cà Mau Lê Công Nghiệp khẳng định vào năm 1994, nghĩ tình là hàng xóm thân thiết, cũng là đồng đội năm xưa, ông đã giới thiệu và cho bác sỹ Hồ Tuyết Minh mượn tiền để mua căn nhà. Đến cuối năm 1994, do điều kiện công tác, bác sỹ Minh định chuyển đến TP.HCM nên đã bán căn nhà này lại cho ông, lúc này bác sỹ Minh mới nộp tiền được 40 triệu đồng trong tổng số 118 triệu đồng. Số tiền còn lại ông đã nộp đủ và có hợp đồng mua bán rõ ràng căn nhà này, do chính ông đứng tên.

Khi bác sỹ Minh không đi TP.HCM nữa, ông Nghiệp nghĩ tình hàng xóm, tình động đội cho bác sỹ Minh tiếp tục ở nhờ tại căn nhà này. Năm 2021, bác sỹ Minh mất ông đòi lại nhà.

Phía bị đơn đồng ý có việc bà Minh mua rồi bán lại cho ông Nghiệp. Nhưng sau đó ông Nghiệp đã bán trở lại cho bà Minh và bà Minh đã trả gần đủ tiền nhà cho ông Nghiệp, chỉ còn nợ khoảng 7 triệu đồng.

Chứng cứ phía bị đơn đưa ra cho việc ông Nghiệp bán lại nhà cho bà Minh là lời khai của ông trước cơ quan điều tra Bộ Công an. Tuy nhiên, ông Nghiệp phủ nhận lời khai này, cho rằng đó là những lời khai không có giá trị pháp lý, không đúng sự thật, ông khai để đối phó với cơ quan điều tra, do sợ bị khởi tố.

Ngày ra, hai bên có nhiều chứng cứ khác để chứng minh căn nhà là của mình. Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm cả lần 1 (tháng 4-2024) và lần 2 (xét xử từ 30-12-2024 đến 2-1-2025) đều tuyên căn nhà là tài sản chung của ông Nghiệp, bà Minh nên chia theo tỷ lệ đóng góp của mỗi bên.

Căn nhà được định giá hơn 4 tỉ đồng, ông Nghiệp được chia gần 65%, tương đương khoảng 2,7 tỉ đồng. Bị đơn Phan Văn Đăng được nhận căn nhà nhưng phải trả lại giá trị trên cho ông Nghiệp.

Bản án sơ thẩm lần đầu bị huỷ do vi phạm tố tụng - không đưa vợ ông Nghiệp tham gia vụ án, từ đó vụ án đã được xét xử sơ thẩm lại như nêu trên.