Bà chủ đầm tôm không nhận lời xin lỗi

Chiều 26-4, VKSND huyện Nhơn Trạch cùng Cơ quan CSĐT Công an huyện này tổ chức xin lỗi công khai bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (ngụ TP.HCM, tạm trú xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). Buổi xin lỗi diễn ra tại trụ sở UBND xã Phước An với sự tham gia của đại diện các ngành liên quan cùng các cơ quan báo chí.

Tại đây, ông Nguyễn Chí Hà, Phó Viện trưởng VKSND huyện Nhơn Trạch, thừa nhận do thiếu sót trong vấn đề nhận thức pháp luật nên dẫn đến sai sót. “Viện công khai chân thành xin lỗi bà Ngọc và mong nhận được sự cảm thông. Chúng tôi nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc. Chúng tôi hứa thời gian tới không để xảy ra tình trạng tương tự” - ông Hà nói.

Bà Ngọc trả lời: “Danh dự của tôi bị xúc phạm không gì bù đắp được. Nếu không có sự can thiệp của báo chí, tôi khó có cơ hội được tự do. Hơn nữa, cơ quan điều tra vẫn ra quyết định xử phạt hành chính dù đã đình chỉ vụ án nên tôi không nhận lời xin lỗi này. Xin lỗi mà các cán bộ vẫn chưa nhận ra cái sai thì tôi không chấp nhận. Tôi có nguyện vọng chính quyền, các lực lượng chức năng chấn chỉnh quy cách làm việc”.





Chiều 26-4, bà Ngọc không nhận lời xin lỗi của đại diện VKSND huyện Nhơn Trạch và đã để lại bó hoa này rồi ra về. Ảnh: T.DŨNG

Trả lời bà Ngọc, Thiếu tá Lê Minh Tuấn, Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Nhơn Trạch, nói: “Nếu gia đình không đồng ý, tôi sẽ báo cáo lãnh đạo xem xét, xin rút quyết định xử phạt”.

Buổi xin lỗi diễn ra chóng vánh, bà Ngọc và người thân buồn bã ra về do chưa đạt được đồng thuận.

Trước đó, sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can cho bà Ngọc. Cơ quan công an đồng thời cũng trao quyết định xử phạt hành chính bà Ngọc với số tiền 2,5 triệu đồng vì hành vi cản trở kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Giang, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Ngọc, Công an đã trao trả những tài sản mà họ tạm giữ khi bà Ngọc bị bắt vào ngày 19-4 bao gồm xe máy và hai điện thoại di động.

Trao đổi với báo chí, bà Ngọc cho biết việc cơ quan tố tụng khởi tố vụ án, bắt giam đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của bà. “Tôi bất ngờ vì mình bị xử phạt hành chính. Tôi chính là người gọi lãnh đạo, công an xã đến bắt ghe hút cát, vậy mà bây giờ họ lại ghép tôi tội cản trở kiểm tra, kiểm soát. Quyết định xử phạt rất vô lý” - bà Ngọc nói.

Bà Ngọc là chủ đầm tôm trên sông Thị Vải thuộc ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch. Bà từng tố cáo các bảo vệ rừng đã đánh cha con bà và phá hoại tài sản của bà nhưng sau đó lại bị bắt tạm giam vì hành vi chống người thi hành công vụ. Sau khi bà Ngọc bị bắt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai rà soát hồ sơ, xem xét lại vụ việc.

Sau đó, Đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch, thừa nhận sai sót trong quá trình điều tra và hứa sẽ xử lý nghiêm những người làm sai khiến bà Ngọc bị bắt giam.