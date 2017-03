Những chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 9-2015 (Phần II)

Quy định về giảm học phí

Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp đều được giảm 50% học phí thay vì chỉ học sinh tốt nghiệp THCS trong thời gian 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp đi học trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp mới được hưởng quyền lợi này.

Về phương thức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập, Phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh THCS; Sở giáo dục và đào tạo chi trả cho cha mẹ học sinh (hoặc học sinh) trung học phổ thông, học viên học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, học sinh tại các cơ sở giáo dục khác hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả. Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1-9 quy định.



Thời gian đào tạo nâng hạng Giấy phép lái xe ô tô

Từ ngày 1-9, Bộ Giao thông Vận tải cho phép người chưa đủ tuổi vẫn được học trước để nâng hạng GPLX ô tô; tuy nhiên chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.

Ngoài ra, để nâng hạng GPLX C, D, E lên FC, người học phải có thời gian hành nghề từ 01 năm và có từ 50.000km lái xe an toàn trở lên. Thời gian đào tạo với trường hợp nâng hạng Giấy phép lái xe hạng C, D, E lên FC là 272 giờ, trong đó có 48 giờ lý thuyết và 224 giờ thực hành lái xe. Các trường hợp còn lại vẫn thực hiện theo quy định hiện hành. Thông tư 30/2015/TT-BGTVT quy định.

Miễn phí THA dân sự

Người có khó khăn về kinh tế, thuộc chuẩn hộ nghèo, được UBND cấp xã nơi cư trú hoặc làm việc xác nhận sẽ được giảm đến 80% phí thi hành án dân sự.

Miễn phí THA dân sự đối với người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; người thuộc diện neo đơn được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận; người thuộc diện tàn tật, ốm đau kéo dài, có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên xác nhận.

Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực từ ngày 1-9.

Khám chữa bệnh vào ngày nghỉ lễ được thanh toán BHYT

Kể từ ngày 1-9, người khám, chữa bệnh vẫn được Quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT khi cơ sở y tế tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ không phải vì lý do quá tải.

Tuy nhiên, trước khi tổ chức thực hiện khám, chữa bệnh, cơ sở y tế phải thông báo cho tổ chức BHXH để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn và công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được Quỹ BHYT chi trả, thông báo trước cho người bệnh khi người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT (nếu có). Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC về sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT), thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9 quy định.



Được vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài

Từ ngày 1-9, người lao động thuộc hộ cận nghèo hoặc là thân nhân của người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay tối đa 100% chi phí. Đối với mức vay trên 50 triệu đồng, người lao động phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định.

Thời hạn vay vốn không được vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của NLĐ ghi trong hợp đồng ký kết giữa NLĐ và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Lãi suất vay vốn được áp dụng trong trường hợp này bằng với lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn. Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định.

Kê khai thuế điện tử

Người nộp thuế đã thực hiện khai thuế điện tử phải thực hiện các giao dịch khác với cơ quan thuế cũng bằng phương thức điện tử, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật trong quá trình thực hiện; khi đã hoàn thành giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, người nộp thuế không phải thực hiện các phương thức giao dịch khác và được công nhận đã hoàn thành thủ tục thuế tương ứng.

Để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, người nộp thuế phải có chứng thư số đang còn hiệu lực, trừ trường hợp thực hiện đăng ký thuế và cấp mã số thuế; trường hợp đang sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử vì chưa được cấp chứng thư số hoặc trường hợp thực hiện nộp thuế điện tử bằng giao dịch ngân hàng thông qua các hình thức thanh toán điện tử như Internet banking, Mobile banking, ATM… Thông tư số 110/2015/TT-BTC, có hiệu lực ngày 10-9.