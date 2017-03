TP HCM siết quản lý vũ khí, vật liệu nổ

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn TP.

Theo chỉ thị, hiện nay tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép chưa được ngăn chặn triệt để; công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiền chất vật liệu nổ còn nhiều sơ hở, bất cập dẫn đến tình trạng gần đây một số thanh thiếu niên lên mạng tìm công thức chế tạo pháo, thuốc nổ rồi tìm mua hoá chất, tiền chất thuốc nổ đem về nhà ở, phòng trọ tự chế pháo, quả nổ dẫn đến cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng…

Theo đó, để thực hiện nghiêm Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố trong tình hình hiện nay, chủ tịch Lê Hoàng Quân đã yêu cầu công an TP tổng kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được mua sắm, trang bị và công tác quản lý, sử dụng, bảo quản tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng. Trên cơ sở đó làm rõ nguyên nhân và khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng; trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại chỗ đảm bảo duy trì điều kiện an toàn tuyệt đối cho các kho, tủ, hòm nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tăng cường kiểm tra phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép và nhập lậu, mua bán, vận chuyển các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào Thành phố qua đường hàng không, hàng hải, bưu điện... Đối với các vi phạm nghiêm trọng phải khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Ảnh minh họa: internet

Giao Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố phối hợp với Công an Thành phố tổ chức kiểm tra các cơ quan, xí nghiệp trước đây được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Công an hoặc Quân sự cấp phép; thu hồi vũ khí và giấy phép sử dụng của cơ quan, tổ chức không thuộc diện được phép trang bị theo quy định.