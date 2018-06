Con 13 tuổi ăn trộm, cha mẹ phải bồi thường

Mới đây, TAND huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã xử sơ thẩm vụ bà PTT kiện vợ chồng ông LVT đòi bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm.



Bị trộm nhiều lần

Trước đó, trong đơn khởi kiện nộp cho tòa này, bà TT trình bày: Sáng 2-10-2017, bà đưa cháu đi học, khi về thì phát hiện có người đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản nên trình báo công an xã.

Sau khi công an xã làm việc thì phát hiện cháu LTD (13 tuổi, con của vợ chồng ông VT) đã lẻn vào nhà bà lấy trộm 1,1 triệu đồng tiền mặt và 20 thẻ cào điện thoại (trị giá 1 triệu đồng). Sau đó công an xã chỉ thu hồi được 1,1 triệu đồng tiền mặt và đã giao trả cho bà.

Theo bà TT, trước đây bà từng bị mất tiền nhiều lần. Khi công an xã làm việc thì cháu D. thừa nhận có lấy trộm của bà nhiều lần, tổng cộng là 11 triệu đồng. Vì vậy, bà khởi kiện yêu cầu tòa buộc vợ chồng ông VT và cháu D. phải trả cho bà 11 triệu đồng.





Chỉ có căn cứ buộc trả 5 triệu đồng

Làm việc với tòa, vợ chồng ông VT trình bày rằng khi được công an xã mời đến làm việc mới biết chuyện con mình lấy trộm của bà TT 1,1 triệu đồng, không trộm thẻ cào điện thoại.

Tại phiên xử sơ thẩm, ông VT trình bày cháu D. chỉ khai lấy trộm của bà TT tổng cộng gần 5 triệu đồng nên gia đình đồng ý trả cho bà TT số tiền này. Cháu D. cũng khai trước tòa như vậy và đồng ý cùng với cha mẹ trả cho bà TT gần 5 triệu đồng.

Theo HĐXX, căn cứ vào biên bản ghi lời khai của công an xã cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã xác định cháu D. có lấy tài sản của bà TT ba lần, hai lần đầu tổng cộng gần 5 triệu đồng, lần thứ ba là 1,1 triệu đồng (bà TT đã nhận lại). Do đó, việc buộc vợ chồng ông VT và cháu D. phải bồi thường cho bà TT gần 5 triệu đồng là phù hợp, còn yêu cầu phải bồi thường 11 triệu đồng của bà TT là không có cơ sở.

Từ đó, HĐXX đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của bà TT, buộc vợ chồng ông VT và cháu D. phải bồi thường cho bà TT gần 5 triệu đồng.

Luật quy định sao?

Xung quanh vụ việc trên, nhiều bạn đọc thắc mắc: Theo quy định, trách nhiệm của một đứa bé 13 tuổi có hành vi trộm cắp gần 5 triệu đồng ra sao?

Nhiều chuyên gia đều cho biết theo Điều 12 BLHS 2015, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà bộ luật này có quy định khác. Người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội cụ thể… Do đó, dù có hành vi trộm cắp gần 5 triệu đồng nhưng cháu D. mới 13 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Về trách nhiệm hành chính, theo quy định tại Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra. Do đó, cháu D. cũng sẽ không phải chịu phạt hành chính trong trường hợp này.

Về trách nhiệm dân sự, theo Điều 586 BLDS 2015, người từ đủ 18 tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường. Người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 bộ luật này. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Do đó, cha mẹ cháu D. có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bà TT, nếu tài sản của cha mẹ cháu D. không đủ để bồi thường mà cháu D. có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu…