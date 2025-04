Tòa tuyên hủy 2 sổ hồng vụ 'đất ở hơn 20 năm bị cấp cho người khác' 08/04/2025 18:31

(PLO)- TAND tỉnh Khánh Hòa quyết định hủy hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) do UBND huyện Vạn Ninh cấp sai.

Ngày 8-4, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai giữa người khởi kiện là vợ chồng ông Hồ Văn Tài (52 tuổi, ngụ xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), người bị kiện là UBND huyện Vạn Ninh.

Đây là vụ việc "đất ở hơn 20 năm bị chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho người khác" mà báo Pháp Luật TP.HCM từng thông tin.

Vợ chồng ông Hồ Văn Tài tại thửa đất đã ở hơn 20 năm bị cấp giấy chứng nhận cho người khác bán. Ảnh: H.H

Theo trình bày của ông Hồ Văn Tài, năm 1995, vợ chồng ông nhận chuyển nhượng thửa đất rộng 3.610 m2 tại thôn Vĩnh Yên, xã Vạn Thạnh từ người khác. Gia đình ông Tài xây một căn nhà cấp bốn, trồng cây ăn trái, chăn nuôi trên thửa đất này, sinh sống ổn định từ đó.

Tuy nhiên, tháng 12-2013, UBND Vạn Ninh cấp sổ hồng thửa đất trên cho ông VD (ngụ xã Vạn Thạnh). Đến năm 2023, ông Tài phát hiện và khiếu nại.

Tại buổi hòa giải do UBND xã Vạn Thạnh tổ chức hồi tháng 8-2023, ông D nói ông có hai thửa đất nhưng ông chỉ biết vị trí một thửa đất, thửa còn lại không biết nằm ở đâu.

Ông D thừa nhận đã bán thửa đất mà ông không biết vị trí cụ thể (chính là thửa đất nhà ông Tài đang ở) cho ông NXT ở Hà Nội sau khi được chính quyền cấp sổ.

Trong công văn ngày 15-3-2024, UBND huyện Vạn Ninh cho rằng sau khi nghiên cứu, xem xét xác định đây là trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân đã có GCN. Do đó, trường hợp tranh chấp này nếu hòa giải không thành đề nghị gửi đơn đến tòa án để được giải quyết theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, ông Tài cũng cho rằng UBND huyện Vạn Ninh xác định đây là tranh chấp về quyền sử dụng đất là không đúng, bởi vì gia đình ông đang trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất này và không có ai tranh chấp.

Vì vậy, ông Tài yêu cầu TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên hủy sổ hồng do UBND huyện Vạn Ninh cấp cho ông D. và sổ hồng do UBND huyện Vạn Ninh đã cấp cho ông NXT.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định tại biên bản lấy lời khai, ông VD trình bày có hai thửa đất nên khi được cấp sổ thì người này không biết vị trí cụ thể. Ông VD xác nhận thửa đất đã được chính quyền cấp GCN là của gia đình ông Tài.

HĐXX xét thấy lời khai của ông VD phù hợp với biên bản xác minh nguồn gốc thửa đất. Hiện nay, thửa đất trên đang được gia đình ông Tài sinh sống và canh tác. Do đó, đủ cơ sở để xác định thửa đất trên do ông Tài chuyển nhượng lại từ năm 1995 bằng giấy tay và sử dụng cho đến nay.

HĐXX cho rằng UBND xã Vạn Thạnh đã xác định nguồn gốc thửa đất không đúng thực tế dẫn đến việc UBND huyện Vạn Ninh cấp GCN cho ông VD không đúng.

Do đó, tòa chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện, tuyên hủy sổ hồng do UBND huyện Vạn Ninh đã cấp cho ông VD và sổ hồng do UBND huyện Vạn Ninh cấp cho ông NXT.