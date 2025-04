Kiện hàng xóm ra tòa vì chó nhà bị chó hàng xóm cắn chết 07/04/2025 09:08

TAND TP.HCM vừa công bố bản án phúc thẩm vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra giữa nguyên đơn là bà HTDT và bị đơn là ông THB (cùng cư trú quận 10).

Theo đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của ông B; đồng thời buộc ông B bồi thường 11,5 triệu đồng tiền khám, điều trị và tiền tiêu hủy con chó cho bà T.

Theo nội dung vụ kiện, tối 9-9-2023, bà T mở cửa rào cho con dâu vào nhà. Khi đó, con chó của ông B đã xông vào cắn con chó Phốc Sóc của bà. Hậu quả, chó của bà T bị lòi ruột, dù đã mang chó đến phòng khám điều trị 5 ngày nhưng không qua khỏi.

Bà T yêu cầu ông B bồi thường giá trị con chó là 20 triệu đồng (sau đó bà T rút lại yêu cầu này vì không có hóa đơn) và 11,5 triệu đồng chi phí điều trị, tiền tiêu hủy con chó.

Bà T yêu cầu ông B bồi thường hơn 11 triệu đồng vì con chó của ông B cắn chết con chó của bà. Ảnh: iStock

Ông B cho rằng hôm xảy ra vụ việc ông đã khóa cửa đi ngủ, nên không có việc con chó của ông B xông vào sân cắn con chó của bà T. Ông B chỉ đồng ý hỗ trợ cho bà T vì cùng là người nuôi chó nên có sự đồng cảm.

Xét xử sơ thẩm, TAND quận 10 đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T, buộc ông B bồi thường 11,5 triệu đồng; đình chỉ xét xử đối với yêu cầu bồi thường giá trị con chó 20 triệu đồng. Ông B sau đó kháng cáo đề nghị hủy bản án sơ thẩm.

Xét xử phúc thẩm, HĐXX nhận định: Theo lời khai của bà T, con chó bà mang đi điều trị và đã chết chính là con chó đã bị chó của ông B cắn. Biên lai thanh toán tại phòng khám, biên lai thiêu con chó ngày 10-9-2023 phù hợp với lời khai về thời gian con chó của bà bị con chó của ông B cắn vào tối 9-9-2023.

Biên bản làm việc của phường đã thể hiện rõ nội dung giải quyết kiến nghị của bà T về việc đền bù thiệt hại điều trị và mua lại con chó khác vì con chó cũ đã chết. Ông B xác nhận sẽ cân nhắc mức đền bù và sẽ qua nhà gặp bà T để thỏa thuận.

Quá trình làm việc tại TAND quận 10, người đại diện theo ủy quyền của ông B trình bày ông B có thiện chí hòa giải với bà T và đề xuất hòa giải hỗ trợ cho bà T 5 triệu đồng. Ông B không ý kiến về giá trị con chó vì không biết nguồn gốc, chứng từ và thông tin khác của con chó.

Từ những căn cứ trên thể hiện ông B đã gián tiếp khẳng định có sự việc này và đồng ý việc bồi thường, hòa giải với bà T, và không phải vì lý do thỏa thuận vì tình nghĩa hàng xóm như ông B trình bày.

Theo Khoản 3 Điều 584, Điều 603 BLDS và Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 02/2022 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, người sở hữu hoặc người chiếm hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng.

HĐXX xét thấy, ông B có lỗi khi để con chó của mình chạy ra đường mà không đeo rọ mõm, không xích giữ chó, không có người dắt, từ đó con chó của ông B đã cắn con chó của bà T. Việc con chó của bà T bị cắn không do lỗi của của bà T hay do sự kiện bất khả kháng. Phía bà T phải đưa con chó đi điều trị và phải tiêu hủy khi con chó chết. Điều này gây thiệt hại cho bà T, nên ông B phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do con chó của mình gây ra.

"Bà T đã cung cấp biên lai đóng tiền tại phòng khám, chi phí thiêu chó tổng cộng 11,5 triệu đồng. Đây là một phần tổn thất thực tế của bà T do con chó của ông B gây ra và ông B phải có trách nhiệm bồi thường khoản tiền này theo yêu cầu khởi kiện của bà T", cấp phúc thẩm xác định.