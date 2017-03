Đại án 9.000 tỉ: VKS đề nghị giảm tội cho nhiều bị cáo

Sáng 29-8, phiên tòa Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm tiếp tục, VKS đối đáp lần cuối một số nội dung tranh luận với các luật sư.

Với bị cáo Phạm Công Danh, VKS đồng tình với các luật sư về nguyên nhân và bối cảnh dẫn đến sai phạm. Cụ thể khi nhận tái cơ cấu, Danh đã dùng hơn 3.600 tỉ đồng trả cho nhóm Phú Mỹ để lấy các dự án trong đó có dự án quận 2… Chính những áp lực đó gây ra những sai phạm. Nhưng điều đó không có nghĩa Danh và các bị cáo khác được quyền gây ra hàng loạt sai phạm từ lập hồ sơ khống, rút tiền ngân hàng không có chữ ký… gây thiệt hại cho VNCB tổng số tiền hơn 9.000 tỉ đồng.



Bị cáo Phạm Công Danh được dẫn giải về trại sau phiên xử.

“Luật sư nói rằng một trong những lý do bị cáo Danh phạm tội, gây ra các sai phạm là do Ngân hàng Nhà nước không cho lập ngân hàng mới là không đúng. Giai đoạn đó lạm phát tăng cao, an sinh xã hội không đảm bảo…, Ngân hàng Nhà nước không có chính sách mở rộng cho vay một số lĩnh vực trong đó có chứng khoán và bất động sản để đảm bảo an ninh tiền tệ. VKS cũng nhắc đến việc luật sư yêu cầu công tố bình luận việc Ngân hàng Nhà nước mua lại VNCB giá 0 đồng, chúng tôi nhận thấy việc mua lại này là để đảm bảo quyền lợi người gửi tiền, đảm bảo an ninh tiền tệ nên xin không bình luận thêm…” - VKS phân tích

Về bị cáo Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB), VKS nhận định bị cáo này là người đứng sau Danh gây ra nhiều sai phạm. Bị cáo Mai cũng là người trực tiếp điều hành ngân hàng, chỉ đạo nhiều vấn đề.

VKS dẫn chứng quá trình thẩm vấn, bị cáo Mai nói: “Bị cáo không thể quên ánh mắt anh Lê Công Thảo lúc ký đề nghị tạm ứng tiền”. Nói như vậy có nghĩa là Mai biết rõ các vấn đề sai phạm nhưng vẫn ký, đề ra nhiều phương pháp rút tiền. Bị cáo Mai điều hành ngân hàng, phải chịu trách nhiệm như bị cáo Danh.

Nhưng trong bài bào chữa của luật sư, VKS lại thấy một bị cáo Mai hạn chế năng lực, hạn chế quyền. Để xem bị cáo có vi phạm hay không, VKS đã phải xem xét rất nhiều. Mai tham gia tất cả cuộc họp ngân hàng liên quan khoản vay, không thực hiện xin phép tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước… Từ đó VKS vẫn khẳng định việc truy tố bị cáo Mai là đúng người, đúng tội.



Các bị cáo tại phiên xử.

Tại tòa, bị cáo ăn năn hối cải, VKS cũng nhận thấy mục đích của bị cáo là để đưa VNCB tốt lên, vì vậy VKS cũng ghi nhận và xem xét việc sử dụng phương pháp khắc phục hậu quả đã đề xuất để giảm tội cho bị cáo so với bản luận tội trước.



Về khắc phục hậu quả, VKS bảo lưu quan điểm bị cáo tự khắc phục hậu quả khác với việc hậu quả được khắc phục bằng cách khác. Tuy nhiên, cân nhắc mọi tình tiết VKS đề nghị giảm án và cho hưởng án treo đối với nhiều bị cáo trong vụ án.

Chiều nay phiên tòa tiếp tục với phần đối đáp của các luật sư.