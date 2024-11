Cựu trung úy công an dùng nhục hình lãnh án tổng cộng 13 năm 20/11/2024 14:50

Ngày 20-11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Thành Đạt (cựu trung úy Công an quận 11) 12 năm tù về tội dùng nhục hình, 1 năm tù về tội thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn; tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.

Bị cáo Quách Bảo Lâm bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Lữ Hoài Thanh bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội dùng nhục hình.

Ngoài ra, HĐXX còn kiến nghị Giám đốc Công an TP.HCM xem xét xử lý trách nhiệm, trên cơ sở các quy định pháp luật, đối với một số cá nhân tại Nhà Tạm giữ, trực camera, cảnh sát bảo vệ... nhằm tránh bỏ lọt người phạm tội.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TRẦN LINH

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ngày 24-2-2022, Triệu Quang Bình đến Công an phường 27, quận Bình Thạnh đầu thú về tội trộm cắp tài sản. Do đang trong giai đoạn dịch COVID-19 nên Công an quận Bình Thạnh ra quyết định tạm giữ và đưa Bình vào cách ly tại Nhà tạm giữ Công an quận 11.

Theo phân công, Võ Thành Đạt là tổ trưởng trực quản giáo từ 7 giờ 30 ngày 26-2 đến 7 giờ 30 ngày 27-2-2022. Do người bị tạm giữ Triệu Quang Bình có biểu hiện bất thường, quậy phá trong buồng giam nên đêm 26-2-2022, Võ Thành Đạt đã ba lần tự ý trích xuất các phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận 11 (phạm nhân tự giác) ra khỏi buồng giam để hỗ trợ Đạt giải quyết việc Bình quậy phá.

Cạnh đó, Đạt cũng ba lần tự ý trích xuất Triệu Quang Bình ra khỏi buồng giam để nhắc nhở. Qua các lần trích xuất, Bình ra hành lang để nhắc nhở Đạt cùng Lâm và Thanh đánh lên người Bình khiến Bình tử vong.

Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của nạn nhân Triệu Quang Bình là suy hô hấp do phù phổi cấp trên cơ thể đa chấn thương phần mềm cũ.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết do bức xúc với việc Bình vi phạm nội quy giam, giữ nhiều lần nên đã đánh Bình.

Đại diện VKS cho rằng, nếu anh Bình sai thì các bị cáo phải báo lên cấp trên để có biện pháp xử lý, lập biên bản vụ việc, nhưng Nhà tạm giữ không hề có biên bản nào. Tại phiên tòa, cũng như cơ quan điều tra, các bị cáo thừa nhận là có đánh anh Bình, mặc dù đây không phải là nguyên nhân trực tiếp nhưng hậu quả đã xảy ra là anh Bình tử vong. Đây là hậu quả định khung hình phạt của các bị cáo.

HĐXX nhận định, bị cáo Đạt đã có hành vi tự ý trích xuất trái phép 6 bị can trong đó có Quách Bảo Lâm và Lữ Hoài Thanh đến buồng tạm giam của Bình để đưa Bình ra ngoài hành lang. Trong vụ án này, bị cáo Đạt giữ vai trò chủ mưu, bị cáo Lâm và Thanh vai trò giúp sức nhưng có phần hạn chế.

Hành vi dùng nhục hình đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ mà pháp luật bảo vệ. Hành vi phạm tội của Võ Thành Đạt là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan công an và uy tín của người cán bộ công an đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp.