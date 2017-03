Đại gia mua dâm ở Cà Mau lại bị bắt

Trưa 23-6, tin từ TAND tỉnh Cà Mau cho biết do nhiều lần vắng mặt khi tòa triệu tập xét xử, ông Tiêu Văn Luận, bị cáo trong vụ án mua dâm bé 15 tuổi ở Cà Mau, bị bắt tạm giam để phục vụ xét xử. Lệnh bắt do Tòa án tỉnh Cà Mau ban hành và được thực hiện hôm 21-6 tại nơi cư trú của ông, khách sạn Best Cà Mau, phường 9, TP Cà Mau.



Nhà trọ, nơi đại gia Cà Mau mua dâm trẻ vị thành niên. Ảnh: Trần Vũ

Trước đó, giữa tháng 4-2016, TAND TP Cà Mau xử sơ thẩm tuyên ông Luận và người môi giới bán dâm trẻ vị thành niên cho ông, tức bà Lâm Ngọc Châu đồng mức án ba năm tù cho hưởng án treo. Sau hơn 15 ngày xét xử, các bị can trong vụ án cũng như VKSND TP Cà Mau đều không kháng án. Tuy nhiên, khi dư luận được đưa tin về mức án này đã đánh động đến tỉnh và trung ương. Từ đó, VKS tỉnh Cà Mau đã kháng nghị bản án sơ thẩm của Tòa TP Cà Mau, cho rằng cho hưởng án treo là chưa đúng pháp luật.



Như chúng tôi đã phản ảnh, vào tháng 6 năm ngoái, ông Tiêu Văn Luận bị Công an TP Cà Mau mời để làm rõ một số vấn đề liên quan đến lời khai của một bé gái tên Q. 15 tuổi. Ông Luận khi đó thừa nhận có quan hệ tình dục với bé Q. hai lần và có trả tiền 500.000 đồng/lần. Và ông Luận đã bị bắt giam để điều tra hành vi mua dâm trẻ vị thành niên. Cùng bị giam với ông là bà Lâm Ngọc Châu, chủ quán nhậu chỗ bé Q. làm nhân viên, do bị cáo buộc môi giới mại dâm người chưa thành niên.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm cũng như đến thời điểm hiện nay, bé Q. lại có lời khai khác, rằng ông Luận là ân nhân cứu giúp mình ra khỏi quán bà Châu và chưa từng có quan hệ xác thịt với mình. Thế nhưng tòa sơ thẩm không chấp nhận lời khai này.