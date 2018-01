Đề nghị điều tra lại vụ 2 công an viên nhận hối lộ

(PLO)- Ngày 30-1, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xử phúc thẩm và tuyên án vụ nhận hối lộ đối với hai bị cáo Nguyễn Duy Điều, Lê Văn Ánh (cả 2 nguyên công an viên Công an xã Diễn Hải).