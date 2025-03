Vụ một Việt kiều 6 năm mòn mỏi chờ được cấp lại sổ hồng bị đánh tráo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 10 mời bà Nguyễn Ngọc Liên đến làm việc 12/03/2025 19:17

Ngày 12-3, bà Quách Ngọc Dung (là cháu và là đại diện của bà Nguyễn Ngọc Liên) đã đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) quận 10, TP.HCM để nộp hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vụ bà Nguyễn Ngọc Liên (75 tuổi, Việt kiều Philippines) 6 năm mòn mỏi chờ được cấp lại sổ hồng bị đánh tráo đã được báo Pháp Luật TP.HCM thông tin qua bài viết Một Việt kiều mòn mỏi chờ cấp lại sổ hồng bị đánh tráo gần 6 năm.

Bài báo đã chỉ ra rằng Điều 39 Nghị định 101/2024 có quy định về trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đã cấp do bị mất. Điều luật này không giải thích hiểu như thế nào là "mất" nhưng cũng không quy định về nguyên nhân dẫn đến việc bị "mất" giấy chứng nhận để làm căn cứ cấp lại. Cạnh đó, Điều 39 Nghị định 101/2024 cũng quy định trách nhiệm của VPĐKĐĐ, sau khi kiểm tra tính xác thực của việc bị mất, phải tiến hành các thủ tục tiếp theo để cấp lại giấy chứng nhận cho người sử dụng đất...

Bà Dung cho biết, hôm qua (11-3), Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 10 đã liên hệ mời bà lên nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngay trong hôm nay (12-3) bà Dung đã lên Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 10 để điền đơn, bổ sung giấy tờ và nộp hồ sơ.

Bà Dung chia sẻ, bà rất vui mừng khi được Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 10 hỗ trợ và hướng dẫn nộp hồ sơ để xin cấp lại giấy chứng nhận.

Bà Quách Ngọc Dung - đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Ngọc Liên đến nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận. Ảnh: SONG MAI

Theo giấy tiếp nhận hồ sơ, thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ là ngày 26-3 tới.

Trao đổi với PLO, đại diện Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 10 cho biết đã liên hệ để thông báo cho bà Dung đến để nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận theo Luật Đất đai 2024. Đại diện cơ quan này đã hướng dẫn cho bà Dung điền đơn và bổ sung giấy tờ để nộp hồ sơ.

Người này cho biết, trường hợp bà Liên xin cấp lại sổ do bị "đánh tráo" trong nhiều năm qua nhưng được giải quyết. Do trường hợp của bà Liên đã bị "đánh tráo” chứ không phải bị "mất" giấy chứng nhận nên Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 10 đã nhiều lần họp, gửi văn bản đến các cơ quan cấp trên để xin hướng dẫn. Do không có hướng dẫn nên đơn vị cũng gặp khó khăn trong việc cấp lại giấy chứng nhận cho trường hợp của bà Liên.

Cấp lại sổ hồng theo Điều 39 Nghị định 101/2024 Ngay khi có hướng dẫn từ Sở TN&MT TP vào chiều hôm qua, Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 10 đã liên hệ để hướng dẫn cho bà Liên nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận. Việc cấp lại sổ cho bà Liên được thực hiện theo Điều 39 Nghị định 101/2024 về trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đã cấp do bị mất Đại diện Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 10

Như PLO đã thông tin, vụ việc của bà Liên kéo dài từ năm 2019 khi bà rao bán căn nhà của mình trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10, TP.HCM. Thời điểm rao bán nhà, bà bị một số đối tượng đến xem nhà, để giấy chứng nhận giả vào hồ sơ và lấy đi giấy chứng nhận thật của bà.

Sau khi ngăn chặn giao dịch thửa đất trên, bà Liên đã đến Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 10 để xin cấp lại giấy chứng nhận do bị "đánh tráo".

Bà Nguyễn Ngọc Liên trước căn nhà bị đánh tráo sổ hồng. Ảnh: SONG MAI

Do trường hợp của bà Liên là bị "đánh tráo" không phải bị "mất" giấy chứng nhận nên từ tháng 11-2019 đến tháng 7-2023, Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 10 đã có nhiều văn bản gửi VPĐKĐĐ TP.HCM để xin được hướng dẫn đối với trường hợp cấp lại giấy chứng cho trường hợp bị đánh tráo.

Đến tháng 8-2023, của VPĐKĐĐ TP đã trả lời chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết cấp lại giấy chứng nhận do bị "đánh tráo" và đề nghị bà Liên chờ hướng dẫn của Sở TN&MT.

Vụ việc tiếp tục kéo dài, bà Liên đi khởi kiện VPĐKĐĐ TP tại TAND TP.HCM rồi lại rút đơn khởi kiện. Sau đó, vào tháng 4-2024, bà Liên tiếp tục gửi đơn cứu xét đến VPĐKĐĐ TP để yêu cầu đơn vị này kiểm tra hồ sơ, cấp lại GCN cho bà…