Điều tra lại vụ công an xã đánh chết học sinh

Bản án phúc thẩm nhận định: Tại cơ quan điều tra, ông Huỳnh Trung Thắng - Phó Công an xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh) khai đã có hành vi cùng với bị cáo Lê Minh Phát (25 tuổi, cựu công an viên xã Vạn Long) tìm bắt em Tu Ngọc Thạch (sinh năm 1999, học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Vạn Thọ). Khi phát hiện em Thạch, ông Thắng cầm tay, vai, giữ em Thạch lại cho Phát dùng còng số 8 còng tay em này chéo ra sau lưng; sau đó ông Thắng bảo bị cáo Lê Ngọc Tâm (32 tuổi, cựu công an viên xã Vạn Long) chở em Thạch và Phát về UBND xã Vạn Long. Hành vi của ông Huỳnh Trung Thắng có dấu hiệu tội bắt người trái pháp luật nhưng chưa được cấp sơ thẩm điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ba bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: TẤN LỘC

Cũng theo bản án phúc thẩm, khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu một mũ bảo hiểm của bị cáo Phát có vết nứt dài 15 cm, có vết bùn đất hình đầu các ngón tay. Một số nhân chứng khai trước khi chết em Thạch kể đã bị Phát kéo ra khỏi bụi cây, dùng mũ bảo hiểm đánh, khi đưa về trụ sở xã còn bị đánh tiếp. Tuy nhiên, bị cáo Phát không thừa nhận dùng chiếc mũ này đánh em Thạch. Trong khi đó, cơ quan điều tra không làm rõ các dấu vết trên mũ bảo hiểm là của ai, nguyên nhân bị vỡ, Phát có dùng mũ bảo hiểm đánh em Thạch hay không và cũng không xem mũ bảo hiểm là vật chứng vụ án là không đúng với quy định của pháp luật.

Bản án phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá đầy đủ, áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội có tính chất côn đồ, phạm tội với trẻ em là không đúng với quy định pháp luật.

TẤN LỘC