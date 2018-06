Đọc lời xin lỗi 2 phút, VKS bị phản ứng

Bị bắt chỉ vì lỡ mặc áo đỏ Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, nửa đêm 2-6-2015, anh Lâm Chí Nhẫn đến trình báo với công an xã rằng khi anh đang đậu xe trên cầu để nghe điện thoại thì ba thanh niên chạy hai xe máy tông vào làm xe ngã đè lên anh. Sau đó họ đánh và cướp điện thoại di động của anh, trong ba nghi can có một người mặc áo đỏ. Lê Minh Nhựt (vừa học xong lớp 10) khi đó đang phụ chạy bàn trong quán nhậu cách nhà trọ 200 m mặc áo đỏ là đồng phục của quán. Hai người bạn của Nhựt là Nguyễn Hoàng Khang và Nguyễn Vũ Ca chạy xe đến quán thăm Nhựt và uống bia. Bất ngờ công an ập vào bắt tạm giam ba anh 13 tháng rồi cho tại ngoại. TAND huyện Cái Nước nhiều lần trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp yêu cầu điều tra bổ sung vì không đủ chứng cứ kết tội. Tháng 8-2016, VKSND huyện đình chỉ vụ án với lý do đã truy tố oan. Suốt quá trình tố tụng, Pháp Luật TP.HCM có nhiều bài phản ánh, phân tích theo hướng không đủ chứng cứ kết tội thì phải thừa nhận đã truy tố oan.