Giám đốc kêu oan nhưng chỉ được giảm án

Chỉ là tranh chấp dân sự? Lúc ông Phùng bị tạm giam, vợ ông gửi đơn khắp nơi kêu oan cho chồng. Ngày 28-12-2015, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) có công văn gửi Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế VKSND Tối cao (Vụ 3) trao đổi quan điểm về vụ án. Theo C44, việc khởi tố, bắt tạm giam ông Phùng, bà Tuyết là nóng vội, chưa vững chắc, thiếu thuyết phục. Với hồ sơ mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cung cấp thì sự việc này chỉ là tranh chấp dân sự. C44 phân tích: Thực hiện dự án, Công ty Lê Gia kê khai đã đầu tư hơn 11 tỉ đồng. Công ty Quảng Tín thừa nhận Công ty Lê Gia đã bỏ vốn đầu tư nhiều hơn kê khai. Theo Điều 4 của hợp đồng liên doanh liên kết, không bên nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng, nếu có tranh chấp mà thương lượng giải quyết không được thì yêu cầu tòa giải quyết. Hợp đồng liên doanh liên kết giữa hai công ty vẫn chưa được giải quyết dứt điểm nên Công ty Lê Gia vẫn còn quyền lợi và trách nhiệm liên quan đến diện tích đất đã nhận. Đồng thời, công ty này đang làm các thủ tục xin được thuê đất (điều kiện để được cấp giấy đỏ) dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng có văn bản xác nhận và hứa sẽ cho công ty thuê đất để thực hiện dự án. Theo C44, số tiền bà V. giao cho ông Phùng là tiền đặt cọc. Thỏa thuận mua bán cổ phần cũng chưa hoàn thành. Không có tài liệu chứng minh ông Phùng, bà Tuyết chiếm đoạt tiền của bà V. Hồ sơ thể hiện bà V. am hiểu về đất đai. Trước khi ký thỏa thuận, ông Phùng đã cho bà V. xem hồ sơ đất, dự án. Bà V. cùng thống nhất với ông Phùng về việc mua bán thông qua mua cổ phần. Do đó không có căn cứ chứng minh ông Phùng, bà Tuyết có hành vi gian dối.