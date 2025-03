Vụ án "giấy nợ song sinh" ở Bạc Liêu: VKS từ chối khởi tố ông Thông 17/03/2025 16:59

Ngày 17-3, nguồn tin của PLO cho hay, VKSND Tối cao đã có công văn phúc đáp cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, liên quan vụ án "giấy nợ song sinh". Công văn này ký ban hành vào ngày 3-3-2025, với nội dung xác định VKSND tỉnh Bạc Liêu không chấp nhận khởi tố ông Trần Văn Thông là có cơ sở.

Ông Trần Văn Thông. Ảnh: TRẦN VŨ

Như PLO đã thông tin, vào tháng 3-2024, TAND TP Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án đòi nợ giữa nguyên đơn là ông Trần Phú Mỹ Thuận, ở Cần Thơ và bị đơn Trần Văn Thông ở Bạc Liêu đòi số nợ gốc 3,53 tỉ đồng và tiền lãi phát sinh.

Ông Thuận đưa ra chứng cứ là tờ giấy mượn tiền theo mẫu đánh máy nhưng có chữ viết và chữ ký sống bằng viết bi của ông Thông. Ông Thông cũng đối chứng bằng một tờ giấy giống hệt như vậy, chỉ là không có phần đóng mộc và ký tên Công ty ông Thuận như tờ giấy của ông Thuận đưa ra làm chứng cứ khởi kiện.

Ông Thuận trình bày với tòa vào ngày 20-10-2020 do cần tiền đáo nợ ngân hàng nên ông Thông mượn mình số tiền gốc 3,53 tỉ đồng, có viết giấy mượn tiền, hứa hôm sau sẽ trả nhưng không trả.

Còn ông Thông trình bày rằng vào ngày tháng nói trên ông có giao dịch số tiền 3,53 tỉ đồng, diễn ra tại TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, nhưng là do ông Nguyễn Minh Tân trả nợ cho mình, chứ mình không có mượn tiền của ông Thuận. Khi đó, ông Tân có yêu cầu ông ghi vào tờ giấy mượn tiền, nói là để làm thủ tục gì đó. Chỗ quen biết và tin tưởng nhau nhiều năm nên ông Thông chấp nhận viết và ký vào tờ giấy mượn tiền.

Hôm sau, ông Thông đòi ông Tân trả lại tờ mượn tiền đó vì bản chất ông lấy nợ chứ không phải mượn tiền. Ông Tân đã đem tờ giấy nợ qua nhà trực tiếp trả cho ông Thông và ông cất giữ đến nay. Ông Thông khẳng định không quen biết gì với ông Thuận và không nợ tiền ông Thuận.

TAND TP Bạc Liêu xử sơ thẩm vào giữa tháng 3-2024, lập luận ông Thông viết giấy nợ và phải chịu trách nhiệm trả nợ theo giấy nợ cho ông Thuận, với số tiền gốc 3,53 tỉ đồng cộng lãi ra hơn 4,7 tỉ đồng. Tòa sơ thẩm không xét đến tình huống tờ giấy nợ song sinh do ông Thông trình ra. Ông Thông đã kháng cáo bản án này.

Ngay từ đầu khi bị ông Thuận khởi kiện đòi nợ, ông Thông đã có đơn tố giác đến Công an tỉnh Bạc Liêu, cho rằng đây là một vụ lừa đảo. Sau khi bị TAND TP Bạc Liêu tuyên phải trả nợ, vào ngày 22-3-2024, ông Thông tiếp tục tố giác đến Công an mình đang bị lừa đảo.

Phía ông Trần Phú Mỹ Thuận cũng có đơn tố giác tội phạm lừa đảo vào ngày 8-8-2024, sau khi tòa phúc thẩm tạm ngừng phiên tòa vì có thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã vào cuộc xác minh dấu hiệu lừa đảo liên quan vụ án dân sự "giấy nợ song sinh".

Ngày 9-9-2024, TAND tỉnh Bạc Liêu đã xét xử phúc thẩm vụ án "giấy nợ song sinh", tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP Bạc Liêu, đình chỉ giải quyết vụ án, chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu để giải quyết theo thẩm quyền. Bởi lúc này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án.

Bất ngờ, đến ngày 5-1-2025, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Thông về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đối với ông Trần Văn Thông.

Theo VKS Tối cao, hồ sơ thể hiện đây là vụ việc dân sự, nên Quyết định hủy bỏ việc khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Thông của VKS tỉnh Bạc Liêu là có cơ sở.