Những lần đưa, nhận tiền giữa Hậu 'Pháo' và cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ

Như PLO đã đưa tin, VKSND Tối cao vừa truy tố 41 bị can trong vụ án đưa nhận hối lộ liên quan Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Vĩnh Long.

Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu "Pháo"), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, bị truy tố về ba tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Cùng vụ án, bị can Ngô Đức Vượng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ) và bị can Nguyễn Doãn Khánh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Nguyễn Tiến Khôi (cựu Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng) bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, tại Phú Thọ, Tập đoàn Phúc Sơn được thực hiện 3 gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm lễ hội và 1 gói thầu phòng chống cháy rừng thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Khoảng cuối năm 2008, đầu năm 2009, Nguyễn Văn Hậu gặp, đặt vấn đề với bị can Nguyễn Tiến Khôi (cựu Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng) để Tập đoàn Phúc Sơn được thực hiện các gói thầu, các hạng mục thuộc Dự án tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Sau đó, Nguyễn Văn Hậu được Nguyễn Tiến Khôi hỗ trợ, dẫn đến gặp cựu Bí thư tỉnh ủy Ngô Đức Vượng, cựu Chủ tịch tỉnh Nguyễn Doãn Khánh. Tại các cuộc gặp, Nguyễn Văn Hậu đề nghị ủng hộ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được tham gia thực hiện, thi công các gói thầu của Dự án.

Sau khi các gói thầu được phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, bị can Nguyễn Tiến Khôi chỉ đạo cấp dưới tiết lộ thông tin, gửi các file dữ liệu dự toán, hồ sơ yêu cầu cho phía Tập đoàn Phúc Sơn.

Do được tiết lộ, cung cấp thông tin nên Tập đoàn Phúc Sơn được xét chọn đạt yêu cầu. Tiếp đó, Tập đoàn Phúc Sơn được ký hợp đồng thi công 3 gói thầu.

Quá trình tổ chức thi công, Khu di tích lịch sử Đền Hùng không thực hiện vai trò quản lý, giám sát để Tập đoàn Phúc Sơn sử dụng 4 công ty khác làm nhà thầu phụ. Đổi lại 4 nhà thầu phụ phải cắt chuyển lại hơn 17 tỉ đồng tiền phần trăm khối lượng hoàn thành.

Đối với hạng mục thi công trực tiếp, Tập đoàn Phúc Sơn yêu cầu 35 đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu cắt lại hơn 16 tỉ đồng tiền chênh lệch. Qua đó, Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại hơn 33 tỉ đồng.

Do có mối quan hệ được thiết lập trong quá trình thi công 3 gói thầu trên, khi ông Nguyễn Doãn Khánh được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Hậu liên hệ đặt vấn đề và được ông Khánh đồng ý cho tham gia thi công gói thầu phòng chống cháy rừng thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Tương tự như 3 gói thầu trên, Tập đoàn Phúc Sơn cũng được tiết lộ thông tin và tạo điều kiện cho trúng thầu. Quá trình thi công, Tập đoàn Phúc Sơn chuyển nhượng toàn bộ khối lượng gói thầu cho Công ty Phúc Sinh thi công và yêu cầu công ty này cắt chuyển lại hơn 21,3 tỉ đồng tiền phần trăm.

Cơ quan công tố xác định tổng thiệt hại ở 4 gói thầu là gần 55 tỉ đồng.

Sau khi được tạo điều kiện, Nguyễn Văn Hậu đã đưa tiền cảm ơn cho ông Ngô Đức Vượng tổng số tiền 500 triệu đồng, gồm 100 triệu đồng vào dịp lễ 2-9-2009; 200 triệu đồng vào đầu năm 2010; 100 triệu đồng vào dịp lễ 2-9-2010; 100 triệu đồng vào dịp lễ tết năm 2010. Các lần đưa tiền đều tại phòng làm việc của ông Vượng tại Trụ sở Tỉnh ủy Phú Thọ.

Nguyễn Văn Hậu đưa cảm ơn ông Nguyễn Doãn Khánh 1,5 tỉ đồng, gồm đưa 1 tỉ đồng vào các dịp lễ tết các năm 2009, 2010, 2011, 2012; 500 triệu đồng vào giữa năm 2011 (khi ông Khánh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy), đều tại phòng làm việc của ông Khánh tại trụ sở UBND và Tỉnh ủy Phú Thọ.