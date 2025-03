Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Lấy được dự án Chợ đầu mối vì "bí thư chỉ đạo rồi" 17/03/2025 22:56

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 41 bị can trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.

Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về ba tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Riêng tại Vĩnh Phúc, CQĐT làm rõ hành vi đưa hối lộ của Nguyễn Văn Hậu và hành vi nhận hối lộ của nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh.

Bị can Nguyễn Văn Hậu

Dự án bị thu hồi vẫn được gia hạn

Cụ thể, tháng 11-2012, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định giao Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long làm chủ đầu tư dự án Chợ đầu mối (gồm dự án chợ đầu mối nông sản, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường). Thời gian thực hiện từ 2012-2018, quy mô 188 ha với tổng mức đầu tư giai đoạn đầu là 2.290 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến năm 2016, chủ đầu tư không triển khai được các phần việc giai đoạn đầu. Do đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đưa dự án vào danh mục thu hồi chủ trương đầu tư.

Cuối năm 2016, bị can Nguyễn Văn Hậu (thường gọi là Hậu pháo), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn đến gặp bị can Hoàng Thị Thúy Lan, khi đó là Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Hai người trao đổi về một số dự án trên địa bàn tỉnh bị chậm tiến độ, thuộc diện thu hồi và thỏa thuận, thống nhất việc Hậu sẽ mua lại cổ phần của Công ty Sông Hồng Thăng Long để tiếp tục triển khai dự án.

Sau đó, bà Lan đã trao đổi với bị can Lê Duy Thành, Nguyễn Văn Khước (cùng là cựu Phó Chủ tịch tỉnh), bị can Phạm Hoàng Anh (cựu Giám đốc Sở Xây dựng, sau này là Phó Bí thư tỉnh ủy) để tạo điều kiện cho Hậu.

Khi Nguyễn Văn Hậu gặp ông Phạm Hoàng Anh đặt vấn đề nhận chuyển nhượng dự án Chợ đầu mối, cựu giám đốc Sở hứa hẹn “Bí thư đã chỉ đạo anh rồi, em yên tâm, anh ủng hộ em”.

Sau đó, nhờ sự ủng hộ của nhóm lãnh đạo tỉnh, bị can Nguyễn Văn Hậu mua lại được dự án thông qua sở hữu pháp nhân chủ đầu tư là Công ty Thăng Long (tách ra từ Công ty Sông Hồng Thăng Long).

Quá trình thực hiện dự án, Nguyễn Văn Hậu nhiều lần gặp các bị can Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Phạm Hoàng Anh để nhờ tạo điều kiện, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, điều chỉnh quy hoạch, quy mô, tiến độ thực hiện dự án.

Nhóm 3 bị can này đã tạo điều kiện, hợp thức thủ tục cho Công ty Thăng long được làm chủ đầu tư, tiếp tục thực hiện dự án trái quy định pháp luật. Cụ thể, dự án thuộc trường hợp phải chấm dứt hoạt động, thu hồi nhưng vẫn được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh chủ đầu tư, gia hạn tiến độ.

UBND tỉnh không giao UBND huyện Vĩnh Tường thu hồi hơn 2,2ha đã bồi thường giải phóng mặt bằng từ tài sản Nhà nước để tổ chức đấu giá mà giao chỉ định cho Công ty Thăng Long thực hiện dự án. Đồng thời, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án cho Công ty Thăng Long không phù hợp quy hoạch hoặc khi chưa có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để liên tục được tạo điều kiện cho Công ty Thăng Long, Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án Chợ đầu mối và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh, từ năm 2017-2024, ông Hậu nhiều lần gặp gỡ, đưa tiền cho nhóm 3 bị can trên.

Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan 3 lần nhận tiền, tổng số 25 tỉ đồng và 1 triệu USD (tương đương gần 50 tỉ đồng). Ông Lê Duy Thành (khi đó là Phó Chủ tịch, sau này là Chủ tịch tỉnh) 4 lần nhận tiền, tổng số 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD. Ông Phạm Hoàng Anh 5 lần nhận tiền, tổng số 400 triệu đồng và 20.000 USD.

Lô đất bị định giá giảm 200 tỉ đồng

Sau khi Công ty Thăng Long được tạo điều kiện làm chủ đầu tư, được gia hạn dự án, không phải đấu giá quyền sử dụng đất, bị can Nguyễn Văn Hậu liên hệ đặt vấn đề nhờ bị can Nguyễn Văn Khước (khi đó là Giám đốc Sở Tài chính, sau này là Phó Chủ tịch tỉnh) giúp đỡ để được đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, giảm một phần giá trị khi định giá tính tiền sử dụng đất.

Nhờ đó, chứng thư định giá giá trị lô đất ở thương mại 5,4ha thuộc dự án giảm từ 708 tỉ đồng xuống còn 639 tỉ đồng và sau đó là 507 tỉ đồng.

Để liên tục được giảm giá trị định giá đất như trên, bị can Hậu đã đưa hối lộ tổng số 4,5 tỉ đồng và 40.000 USD cho các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Khước nhận 3 tỉ đồng và 20.000 USD; bị can Hoàng Văn Nhiệm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính) nhận 1,45 tỉ đồng; bị can Chu Quốc Hải (Phó giám đốc Sở TN&MT) nhận 100 triệu đồng và 20.000 USD.

Ngoài ra, do được giảm giá khi định giá đất, ông Hậu còn đưa tiền cảm ơn cho nhiều cá nhân gồm bà Đinh Thị Thu Hương, cựu Trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư (1 tỉ đồng); Cao Đại Nghĩa, cựu Phó trưởng phòng giá đất (200 triệu đồng).

Qua việc ban hành chứng thư định giá đất trái quy định, Nguyễn Ngọc Huy, giám đốc Công ty Nam Hà được hưởng lợi bất chính 75 triệu đồng từ hợp đồng tư vấn với Sở TN&MT.

Với hành vi này, CQĐT đề nghị truy tố các bị can Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy THành, Phạm Hoàng Anh, Nguyễn Văn Khước, Hoàng Văn Nhiệm, Chu Quốc Hải tội nhận hối lộ. Các bị can Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.