Khởi tố vụ Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn

Trước đó, tại cuộc họp báo thông tin chính thức về vụ việc, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu cho biết do nghi phạm trong vụ án là ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã tử vong nên cơ quan công an sẽ không khởi tố vụ án. Tuy nhiên, tối cùng ngày, Công an tỉnh Yên Bái đã vẫn quyết định khởi tố vụ án với tội danh giết người để điều tra việc Bí thư tỉnh và Chủ tịch HĐND bị bắn tử vong tại nơi làm việc.

Quyết định khởi tố nêu rõ, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, sau khi xác định có dấu hiệu phạm tội “Giết người” quy định tại Điều 93 Bộ Luật hình sự, cơ quan CSĐT công an tỉnh Yên Bái ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” xảy ra tại TP Yên Bái ngày 18-8. Quyết định đã được gửi tới Viện KSND tỉnh Yên Bái để được phê chuẩn.



Hiện trường vụ án mạng

Như đã thông tin, khoảng hơn 7 giờ sáng 18-8, ông Minh đã vào phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường, bắn nhiều phát đạn vào người ông này. Tiếp đó, ông Minh sang phòng của ông Ngô Ngọc Tuấn nổ nhiều phát súng vào nạn nhân rồi dùng súng tự sát tại đây.

Ông Cường và ông Tuấn được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Yên Bái, tuy nhiên đã tử vong vào trưa cùng ngày. Nghi phạm Đỗ Cường Minh dù được tích cực cấp cứu nhưng cũng đã tử vong vào 15 giờ 26 chiều.