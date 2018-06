Không giảm án cho 4 thanh niên giết người

Tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh, TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bốn bị cáo gồm: Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1996), Nguyễn Văn Tiến (SN 1989), Nguyễn Việt An (SN 2000) và Trần Minh Lợi (SN 1990, cùng trú TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội giết người.

Các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, phía người bị hại kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt.

Trước đó, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt 14 năm tù đối với Hưng; 12 năm tù đối với Tiến; An và Lợi cùng lãnh mức án năm năm tù.





Theo bản án sơ thẩm, bạn gái của An và bạn gái của Bùi Văn Nam (SN 1994) mâu thuẫn nhau, dẫn đến An và Nam cũng nảy sinh bất đồng.

Không chỉ gây mâu thuẫn với An, Nam còn cãi nhau với Tiến. Do vậy, khoảng 3 giờ ngày 24-3-2017, Tiến rủ cả nhóm gồm Tiến, Hưng, An và Lợi xuống phòng trọ của Nam để đánh hội đồng.

Trong lúc ẩu đả, Nam đã bị Hưng dùng dao đâm. Khi thấy Nam gục xuống nền nhà, các bị cáo hò nhau lên xe máy bỏ đi. Nam được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong.

Tòa phúc thẩm nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tới tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ, thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác… nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương xứng với mức độ, tính chất nguy hiểm do hành vi của các bị cáo gây ra. Bản án của TAND tỉnh Quảng Ninh là đúng người, đúng tội, không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Do đó sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm.