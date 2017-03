Luật sư cho là còn lọt tội vụ đánh chết học sinh

Chiều 22-3, tại phiên tòa sơ thẩm lần hai xét xử vụ án bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích xảy ra tại Công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), đại diện VKS đề nghị HĐXX phạt các bị cáo mức án tăng so với phiên sơ thẩm lần một (tháng 11-2014).

Phạm tội có tính côn đồ với trẻ em

Cụ thể, VKS đề nghị phạt Lê Minh Phát (26 tuổi, cựu công an viên xã Vạn Long) sáu năm sáu tháng tù đến bảy năm tù về tội cố ý gây thương tích, một năm đến một năm sáu tháng tù về tội bắt người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt bảy năm sáu tháng tù đến tám năm sáu tháng tù. Bị cáo Lê Ngọc Tâm (33 tuổi, cựu công an viên xã Vạn Long) bị đề nghị phạt một năm đến một năm sáu tháng tù cho hưởng án treo về tội bắt người trái pháp luật. Ngoài ra, đại diện VKS cũng đề nghị phạt Lê Tấn Khỏe (sinh ngày 10-4-1999, ngụ xã Vạn Long) ba năm đến ba năm ba tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

VKS nhận định: Vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và bắt giữ người trái pháp luật này có hai tội danh hoàn toàn khác nhau nhưng có mối quan hệ nhân quả.

Một vụ việc lúc đầu đơn giản nhưng cách xử lý không đúng quy trình, trở thành một vụ án phức tạp, để lại hậu quả nặng nề, đáng tiếc. VKS phân tích: Mặc dù không phải ca trực nhưng khi nghe có hai nhóm thiếu niên đánh nhau, Phát tự ý giải quyết. Trong quá trình tìm bắt đến khi dẫn giải về trụ sở công an xã, Phát liên tục gây thương tích đối với học sinh lớp 9 Tu Ngọc Thạch dẫn đến tử vong. “Bị cáo phạm tội trong trường hợp có tính chất côn đồ, phạm tội với trẻ em nên cần có mức án nặng” - ông Ngô Văn Phước, Viện phó, đại diện VKSND huyện Vạn Ninh tại phiên tòa, nói.





Ông Huỳnh Trung Thắng, Phó Công an xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) trình bày tại tòa. Ảnh: TẤN LỘC

Trưởng công an xã bị cho là đồng phạm

Tranh luận, các luật sư (LS) đề nghị khởi tố ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng Công an xã Vạn Long, về hai hành vi bắt người trái pháp luật với vai trò đồng phạm và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

LS Trần Văn Đạt (Đoàn LS tỉnh Bình Thuận, bảo vệ cho đại diện hợp pháp của người bị hại) viện dẫn lời khai của bị cáo Tâm với cơ quan điều tra thể hiện lãnh đạo Công an xã Vạn Long có chỉ đạo là phải bắt em Thạch chở về. Khi biết em Thạch bị đưa về trụ sở công an xã, ông Hòa đến và biết em bị bắt đưa về bằng vũ lực. Ông Hòa chỉ đạo một công an viên lấy lời khai em Thạch kéo dài gần hai tiếng đồng hồ… Từ đó, LS khẳng định người này không vô can.

Trong phần xét hỏi, ông Hòa cũng thừa nhận có biết việc em Thạch bị đánh và biết em này không vi phạm gì nhưng ông không kiểm tra, không đưa em Thạch đến cơ sở y tế mà vẫn tiếp tục giữ lại để lấy lời khai. Ông cũng thừa nhận: “Có khuyết điểm là làm việc chưa chín chắn lắm!”.

LS Đạt phân tích: “Ông Hòa biết rõ và đồng thuận với việc bắt giữ Thạch. Dù biết em này bị Phát đánh bị thương trong khi không có sai phạm gì nhưng vẫn tiếp tục giữ lại. Nếu lúc đó ông Hòa thả em Thạch về ngay hoặc đưa đi kiểm tra sức khỏe thì có thể đã cứu được một mạng người”.

Luật sư: Phó công an xã không thể vô can

Các LS cũng đề nghị khởi tố hành vi bắt người trái pháp luật đối với ông Huỳnh Trung Thắng, phó Công an xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, do ông này đã trực tiếp bắt giữ em Thạch ngay từ đầu.

Trước đó, trong phần thẩm vấn, ông Thắng thừa nhận có tham gia bắt giữ em Thạch sau nghe khi Tâm gọi điện thoại đề nghị phối hợp bắt người, ông chở Phát đi tìm, bắt giao cho Phát và theo về trụ sở Công an xã Vạn Long. “Ông Thắng không thể vô can trong vụ này” - LS nêu.

Cùng với hai yêu cầu trên, các LS cũng đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thực nghiệm điều tra, làm rõ các vi phạm trong việc thu giữ tang vật của vụ án.

Các LS cũng đề nghị chuyển tội danh với Lê Minh Phát từ cố ý gây thương tích sang giết người…

Tuy nhiên, hầu hết yêu cầu của các LS đều bị VKS bác bỏ, cho rằng trong quá trình điều tra đã xem xét các vấn đề mà LS nêu ra.

Phiên tòa đã bước vào phần nghị án, dự kiến sẽ tuyên án vào chiều nay (23-3).