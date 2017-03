Mua bán động vật hoang dã, bốn người lãnh án

Các bị cáo lúc chờ tòa nghị án.

Ngày 6-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Tá Dung (28 tuổi) 18 tháng, Nguyễn Văn Huấn (41 tuổi), Võ Tá Dũng (27 tuổi, cả ba cùng quê Hà Tĩnh) 5 tháng 11 ngày tù và Trần Thị Tiến (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) một năm án treo cùng về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Theo hồ sơ, tháng 10-2015, Dung từ Hà Tĩnh vào thuê nhà tại thị xã Thuận An, Bình Dương để ở và dùng làm nơi tàng trữ động vật hoang dã.



Sau đó, Dung cùng Huấn, Dũng tổ chức thu gom các cá thể tê tê mang tên Java Mants Javanica (nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ quy định tại Nghị định số 160/NĐ-CP ngày 12-11-2012 của Chính phủ) rồi vận chuyển ra khu vực miền Bắc tiêu thụ.



Dung trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán; Huấn và Dũng có nhiệm vụ vận chuyển, thu gom cá thể tê tê theo yêu cầu của Dung.



Còn Tiến thu mua cá thể tê tê trôi nổi từ đối tượng không rõ lai lịch và bán lại cho Dung.



Ngày 26-12-2015, tại khu vực quốc lộ 1A, phường Tân Thuận, quận 12, Huấn và Dũng bị Công an TP.HCM bắt quả tang khi đang điều khiển xe máy chở ba cá thể tê tê có trọng lượng 19 kg từ nhà của Tiến về nhà Dung thuê ở Bình Dương.



Quá trình điều tra, công an xác định nhóm này mua bán, vận chuyển 12 cá thể tê tê với tổng trọng lượng 59,9 kg.