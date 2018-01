Người nhắn tin doạ giết chủ tịch TP Đà Nẵng hầu tòa

Chủ tọa đã khai mạc phiên tòa trong khi bị cáo không có mặt. Ông Đào Tấn Cường có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe.

Ông Cường đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Một số luật sư vắng mặt vì lý do riêng, những người làm chứng đều vắng mặt không có lý do.

Trong khi đó, về phía người bị nhắn tin doạ giết là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có luật sư Trịnh Thanh Hùng (Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam) làm đại diện.

Ngay sau đó tòa đã tuyên hoãn xử do bị cáo, người bào chữa cho bị cáo vắng mặt, bị cáo có đơn xin hoãn tòa. Thời gian dự kiến tòa mở lại vào 7 giờ 30 ngày 9-2-2018 tại TAND TP Đà Nẵng. Tại lần thứ 2, mọi sự vắng mặt đều không được chấp nhận. HĐXX sẽ tiến hành xử theo quy định.



Khai mạc phiên toà vào sáng nay (16-1). Ảnh: TÂM AN.

Trước đó, sáng 30-8, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an), cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cường để điều tra về hành vi đe dọa giết người.

Ông Cường được xác định là bị can trong vụ nhắn tin với nội dung đe dọa gửi đến điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 19-8, ông Cường bị bắt khẩn cấp. Trước khi bị bắt, ông Cường là phó giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex Chi nhánh Đà Nẵng. Đây là công ty phục vụ nhiên liệu bay cho sân bay quốc tế Đà Nẵng.





Các luật sư đại diện và bảo vệ quyền lợi cho ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại toà. Ảnh: TÂM AN.

Trả lời báo chí, một nguồn tin từ C45 cho hay tại cơ quan điều tra, ông Cường đã khai nhận việc sử dụng điện thoại nhắn tin có nội dung đe dọa tới điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ và một số lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng.



Ông Cường có một số diện tích đất thuộc khu vực bán đảo Sơn Trà. Thời gian gần đây, UBND TP Đà Nẵng đang tính toán điều chỉnh, rà soát, thu hồi các dự án ở bán đảo Sơn Trà, vì thế ông Cường đã bức xúc, nhắn tin đe dọa chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.