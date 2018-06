TAND TP Đà Nẵng sung công hơn 6 tỉ đồng

Thống kê cho thấy sáu tháng đầu năm 2018, TAND hai cấp TP Đà Nẵng thụ lý tổng cộng 5.760 vụ, việc các loại, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, số vụ án hình sự là 612 vụ với 1.140 bị cáo.





Sáu tháng đầu năm 2018, TAND TP Đà Nẵng đã giải quyết 4.468 vụ, đạt tỉ lệ 79,1% so với tổng số vụ, việc thụ lý.

Số bản án, quyết định bị hủy do sai là tám vụ, chiếm 0,17%, giảm bảy vụ so với cùng kỳ 2017. Số án bị sửa do sai là bốn vụ, chiếm tỉ lệ 0,12% số vụ, việc đã giải quyết.

TAND hai cấp TP Đà Nẵng đã tuyên buộc các đương sự, bị cáo phải nộp vào ngân sách các khoản án phí, phạt tiền, tịch thu sung công quỹ theo các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật hơn 6,1 tỉ đồng cùng 82 điện thoại, bảy xe mô tô, một ô tô và bốn tivi các loại.

Theo chánh án TAND TP Đà Nẵng, qua xét xử án hình sự sơ thẩm 6 tháng đầu năm, các tội phạm về chiếm đoạt tài sản như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy có giảm nhưng vẫn còn chiếm tỉ lệ cao. Nguyên nhân là do một bộ phận không có công việc ổn định, tụ tập ăn uống, sử dụng ma túy thường lợi dụng sơ hở của người dân và du khách để thực hiện hành vi tội phạm nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Các vụ án giết người, cố ý gây thương tích thường xảy ra do mâu thuẫn cá nhân. Tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc vẫn còn xảy ra nhiều, đặc biệt là đánh bạc qua mạng Internet quy mô phạm tội có tổ chức ngày càng diễn biến phức tạp.

Tương tự, các vụ án về ma túy dù không tăng về số lượng nhưng thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi hơn như giao tiền ở một nơi, nhận ma túy ở nơi khác; thuê khách sạn làm nơi cất giữ, giao dịch; sử dụng dịch vụ chuyển tiền qua các tiệm vàng hoặc qua dịch vụ bưu điện để mua bán trái phép chất ma túy... Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ cần phải nâng cao cảnh giác, xây dựng quy trình kiểm soát chặt chẽ hơn.