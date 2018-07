Toà nói có lừa đảo, công ty nói chỉ sai hành chính

Bị cáo Ngô Thị Minh Phượng, chủ tịch HĐQT công ty An Khang trình bày, bị cáo và bị cáo Trần Quý Dương cùng bàn bạc, mở công ty An Khang để thực hiện dự án Khu Trung tâm Thương mại và Nhà ở cao cấp tại phường 11, TP. Vũng Tàu, và lấy tên là dự án Metropolitan. Vốn góp và trách nhiệm, nghĩa vụ đều ngang nhau. Định hướng hoạt động công ty, triển khai dự án, huy động vốn đều do hai bị cáo bàn bạc và quyết.

Bị cáo Đỗ Thùy Linh- con gái bị cáo Phượng được chọn để làm người đại diện pháp luật, ký các văn bản giấy tờ liên quan đến dự án. Bị cáo Vương Quốc Hải- chồng bị cáo Linh được ủy quyền thay Linh làm đại diện pháp luật công ty An Khang trong thời gian Linh đi học nước ngoài.

Khi được chủ tọa hỏi về cáo trạng mà Viện KSND Tối cao đã truy tố, bị cáo Phượng trả lời cáo trạng truy tố không đúng sự thật, bản chất sự việc. Theo bị cáo, thời điểm trước khi bị khởi tố công ty đã mua gom được khoảng 26 ha đất, chuyển vào công ty hơn 1,6ha và đến hiện tại công ty có khoảng 30ha đất.

Chủ toạ đã hỏi lại bị cáo Phượng vì sao có sự mâu thuẫn giữa cáo trạng (43ha đất dự án) so với nội dung bị cáo trình bày như trên. Bị cáo Phượng diễn giải: “Thời điểm triển khai dự án chúng tôi cũng chỉ muốn thực hiện trên phần diện tích mình đã mua. Nhưng qua làm việc với cán bộ Nhà nước thì yêu cầu chúng tôi triển khai dự án theo đúng khuôn viên đường giao thông xung quanh.

Bởi không thể khuôn viên như vậy cắt riêng cho công ty thì phá vỡ quy hoạch. Vì vậy công ty xin đầu tư dự án trên toàn bộ khuôn viên là 43ha đất. Đơn vị tư vấn đưa ra số tiền tổng mức đầu tư là 13.000 tỉ đồng nhưng sau đó công ty xin điều chỉnh còn khoảng 7000 tỉ, con số chưa được cơ quan nhà nước chính thức phê duyệt”.

Bị cáo Phượng cho rằng trước khi ký kết hợp đồng huy động vốn với khách hàng, công ty đã tiến hành xong một số thủ tục pháp lý như được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, xin thoả thuận địa điểm, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của TP. Vũng Tàu, có báo cáo đánh giá tác động môi trường, đang xin chuyển mục đích sử dụng đất theo phê duyệt quy hoạch chi tiết, còn thiếu thủ tục PCCC.

Tại thời điểm thực hiện, dự án trên không thuộc diện phải xin giấy phép xây dựng. Còn việc xin giấy chứng nhận đầu tư tại thời điểm này do các quy định Nhà nước có sự thay đổi. Theo quy định khi nộp hồ sơ 30 ngày sau Sở KH&ĐT phải có trả lời. Tuy nhiên năm tháng sau Sở mới có trả lời phải bổ túc thêm hồ sơ. Công ty đã ký 321 hợp đồng góp vốn với 287 khách hàng, huy động số tiền khoảng 400 tỉ đồng.

Số tiền góp vốn là để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở dự án, hợp đồng không được công chứng mà chỉ thoả thuận giữa hai bên, nhận thành phẩm là nền đất trong tương lai theo mã nền phân tại quy hoạch chi tiết 1/500, khách hàng chưa nhận giao đất trên thực địa.

“Chúng tôi không phân lô bán nền. Số tiền huy động được công ty đầu tư xây dựng hạ tầng khoảng 30 tỉ, còn khoảng 370 tỉ để trả tiền đất thu mua của các khách hàng (trên thực tế công ty còn bỏ thêm nhiều tiền nữa để mua đất).

Quá trình triển khai dự án có sai khi còn thiếu một số thủ tục hành chính, huy động vốn sớm hơn quy định nhưng chúng tôi không lừa đảo.…Sau khi được phê duyệt quy hoạch 1/500 công ty tổ chức động thổ dự án, quảng cáo công khai tới khách hàng là đúng quy định”- Bà Phượng trình bày thêm.

Còn bị cáo Trần Quý Dương thì khẳng định mình bị truy tố oan sai. Ông Dương phủ nhận vai trò chính của mình trong công ty An Khang. Ông cho rằng bà Phượng khai có nhiều cái chưa đúng. Ông được bà Phượng rủ góp vốn vào công ty An Khang nhưng do ở xa, nhiều việc không nắm rõ và có xảy ra mâu thuẫn với bà Phượng.

“Pháp lý dự án do chị Phương lo, tôi phụ trách phần thiết kế. Ở xa có nhiều việc không rõ ràng nên hai bên mâu thuẫn. Vì vậy tôi đã nhiều lần thoả thuận xin rút vốn khỏi dự án từ cuối 2011. Chị Phượng nói tôi cùng họp để đưa ra chủ trương huy động vốn là không chính xác, biên bản họp nguỵ tạo để đối phó sau này….Nhiều lần tôi xin CQĐT được đối chứng, cung cấp biên bản chính để xác định chữ ký phải của tôi không nhưng không được đáp ứng”, ông Dương trình bày.

Phản bác lại, bị cáo Phượng cho rằng thời điểm bị cáo Dương xin rút vốn là tháng 12-2012. Bị cáo Đỗ Thuỳ Linh thì khai phần trình bày của bà Phượng mẹ bị cáo về vai trò của ông Dương là chính xác. Tuy nhiên hoạt động của công ty dù là TGĐ nhưng Linh không nắm rõ.

“Chủ trương huy động vốn, giá đất, khách hàng ra sao thực tế tôi không nắm, chỉ ký hợp đồng khi nhân viên kinh doanh đưa vào và nghe theo mẹ tôi”- Linh cho hay.



HĐXX có những nhận xét khách quan sau khi nghe chính các bị cáo của công ty An Khang khai mâu thuẫn

Nghe trình bày của các bị cáo, HĐXX có những nhận xét ban đầu như: Việc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì theo luật phải được chuyển qua đất ở. Người dân uỷ quyền cho công ty đi làm thủ tục cũng là đúng theo quy định. Bị cáo Phượng khai còn một số thủ tục hành chính chưa đầy đủ, hơi sớm so với quy định toà cho rằng đúng với bản chất hoạt động của công ty bị cáo.

Thực tế rất nhiều công ty làm theo cách này (không có vốn, đất thì huy động vốn để mua đất sau đó đầu tư hạ tầng và trả lại bằng nền đất). Bị cáo Phượng làm rất nhiều dự án, không phải riêng dự án này, các công ty khác cũng làm nhiều dự án như công ty bị cáo nhưng họ đẩy nhanh tiến độ hơn.

Theo toà, cáo trạng quy kết các bị cáo lừa đảo là đúng. Bởi dù đã mua gom đất nhưng theo quy định pháp luật công ty chưa được công nhận chủ quyền, hợp đồng mua bán đất có thể vô hiệu. Chưa có đất, chưa đủ số vốn để triển khai dự án, công ty hoạt động không có báo cáo tài chính như Sở KH&ĐT có văn bản kết luận để từ đó chưa cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa có GPXD, bị phường 11 xử phạt hành chính thể hiện công ty An Khang có sai phạm…

Toà cũng bác ngay trình bày của bị cáo Dương khi phủ nhận trách nhiệm của mình trong công ty An Khang. Bởi theo toà đã là thành viên góp vốn thì ông Dương phải chịu trách nhiệm chung.

Toà cũng đặt câu hỏi với bị cáo Linh về việc tài liệu hồ sơ công ty bị mang đi giấu, xoá tài liệu, chủ động đưa bản photo cho CQĐT và sau này mới nộp bản chính. Tuy nhiên bị cáo Linh khai không biết việc này, nhiều tài liệu bị thất lạc sau khi các bị cáo bị khởi tố bắt tạm giam...

Sáng 18-7, toà tiếp tục phần xét hỏi.