Văn phòng luật sư bị tố vi phạm đạo đức tại tòa

Tóm tắt vụ tranh chấp Ngày 24-2-2003, chi nhánh Công ty STC đăng ký bảo hộ nhãn hiệu AARDWOLF và hình lên Cục Sở hữu trí tuệ. Hai ngày sau, Công ty Herdgraph Pty Ltd cũng gửi đơn tới Cục Sở hữu trí tuệ xin đăng ký nhãn hiệu trên. Do Cục Sở hữu trí tuệ thấy hai công ty đề nghị trùng nên đề nghị các bên giải trình cũng như đem vụ việc ra giải quyết tại tòa. Hơn 10 năm tranh chấp, năm 2014, TAND TP.HCM đã thụ lý vụ kiện của Công ty Kỹ Nghệ Sói (nhận chuyển giao quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu AARDWOLF từ Công ty Herdgraph Pty Ltd). Dù tòa đang thụ lý, giải quyết nhưng năm 2015 Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ cho chi nhánh Công ty STC. Theo phía nguyên đơn tại tòa, các quốc gia châu Âu và Mỹ, Canada, Úc đã thừa nhận nhãn hiệu AARDWOLF thông qua chấp thuận cấp văn bằng bảo hộ cho nguyên đơn. Công ty Kỹ Nghệ Sói đã sử dụng, kinh doanh nhãn hiệu trên ở các quốc gia này hơn 10 năm nay nhưng ở Việt Nam thì lại đang phải tranh chấp với Công ty STC. Trong khi đó, Công ty STC không hề sử dụng nhãn hiệu AARDWOLF cho bất kỳ sản phẩm hàng hóa nào… __________________________ Liên đoàn luật sư nói có dấu hiệu vi phạm, đoàn bảo không Năm 2016, Công ty Kỹ Nghệ Sói đã từng có đơn khiếu nại cho rằng văn phòng LS P. vi phạm đạo đức nghề nghiệp LS lên Đoàn LS TP Hà Nội. Đoàn LS TP Hà Nội đã bác đơn khiếu nại với lý do văn phòng LS P. khẳng định trong thời gian làm đại diện cho Công ty Herdgraph Pty Ltd xin đăng ký nhãn hiệu AARDWOLF năm 2003-2005, văn phòng LS này không đồng thời làm đại diện cho chi nhánh Công ty STC nộp đơn đăng ký nhãn hiệu AARDWOLF và hình. Đến năm 2015, văn phòng LS P. mới làm đại diện cho STC, tức sau 10 năm kết thúc làm đại diện cho Công ty Herdgraph Pty Ltd. Như vậy, trong trường hợp này không có sự xung đột về lợi ích trong hành vi của văn phòng LS P. Từ đó, Đoàn LS TP Hà Nội cho rằng chưa có căn cứ để kết luận rằng hành vi của văn phòng LS P. vi phạm Điều 25 Luật LS về bí mật thông tin và Điều 12 Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LS Việt Nam. Không đồng tình, Công ty Kỹ Nghệ Sói tiếp tục khiếu nại. Tháng 7-2017, Liên đoàn LS Việt Nam chuyển hồ sơ cho Đoàn LS TP Hà Nội giải quyết lại. Theo liên đoàn, văn phòng LS P. đại diện Công ty Herdgraph Pty Ltd trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu AARDWOLF cho cơ quan có thẩm quyền nhưng bị từ chối vì Công ty STC đã nộp hồ sơ đăng ký trước. Sau đó, văn phòng LS P. lại đại diện cho Công ty STC làm các thủ tục yêu cầu Công ty Kỹ Nghệ Sói (nhận chuyển giao quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu AARDWOLF từ Công ty Herdgraph Pty Ltd) chấm dứt mọi hành vi sử dụng nhãn hiệu đang tranh chấp là có dấu hiệu vi phạm Điều 11 và Điều 12 Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LS, cũng như Luật LS về xung đột lợi ích và bí mật thông tin của khách hàng. Giải quyết lần hai, tháng 8-2017, Đoàn LS TP Hà Nội cho rằng không có căn cứ để chấp nhận khiếu nại của Công ty Kỹ Nghệ Sói vì công ty này không khiếu nại, tố cáo đích danh một LS nào thuộc văn phòng LS P. Công ty Kỹ Nghệ Sói đang chờ Liên đoàn LS Việt Nam giải quyết khiếu nại lần hai.