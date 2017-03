VKS Cái Nước đình chỉ cùng lúc ba thanh niên

Con sẽ gắng học để làm luật sư Mới 16 tuổi, Lê Minh Nhựt phải xa cha xa mẹ ở Cái Nước để lên TP Cà Mau trọ học, làm thuê tự kiếm tiền ăn học. Một vụ cướp xảy ra, nạn nhân nói kẻ cướp mặc áo đỏ. Công an đi khắp nơi và phát hiện cậu học trò nghèo mặc áo đỏ đang chạy bàn. Vậy là Nhựt mất tự do hơn một năm trời. Hiện Nhựt đã được nhà trường nhận lại, tiếp tục đến trường học lại lớp 10.

Từ khi được tại ngoại, Lê Minh Nhựt ngày đêm cặm cụi ôn bài, nuôi ước mơ thành luật sư. Ảnh: PL Mắt ứa lệ khi nhận được quyết định minh oan, Nhựt cho biết: “Sau thời gian ngồi tù, mắt con yếu hơn, dễ nhức mắt khi gặp ánh sáng chói. Nỗi ám ảnh dai dẳng cùng những cơn hoảng sợ bất chợt khó vượt qua. Con sẽ tập luyện để có sức khỏe đi học và đi làm thêm. Luật sư Ánh (Trần Thị Ánh) an ủi, động viên con cố gắng, nhẹ nhàng như mẹ con vậy. Con quyết tâm phải học thật tốt để trở thành luật sư bảo vệ cho người nghèo gặp oan ức như con” - Nhựt tâm sự. Giá như tòa dũng cảm… Khi đọc hồ sơ, tiếp xúc các bị cáo, tôi phát hiện ngay cả ba thanh niên có dấu hiệu oan. Giúp được ba đứa nhỏ, tôi mừng lắm. Ba đứa nó cũng mừng, nói với tôi là con xem cô như người mẹ thứ hai. Giá mà tòa can đảm hơn, khi thấy hồ sơ đã rõ, không có căn cứ buộc tội thì mạnh dạn tuyên vô tội chứ đừng kéo dài ba phiên xử và ba lần trả hồ sơ. Giá mà VKS kịp thời cho các em tại ngoại sớm khi gia đình và các luật sư có đơn bảo lãnh. Được vậy thì đã không ảnh hưởng đến quyền tự do, việc học hành của các em. Tôi rất tiếc khi mà phải nói “giá mà”. Luật sư TRẦN THỊ ÁNH, Đoàn Luật sư TP.HCM, bào chữa miễn phí cho ba bị cáo