Vụ án dùng tình lừa tiền rắc rối

TAND quận Tân Bình, TP.HCM vừa hoãn xử sơ thẩm vụ Huỳnh Quang Trí, bị truy tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để triệu tập người bị hại. Theo chủ tọa phiên tòa, HĐXX cần làm rõ nhiều vấn đề, trong đó cần làm rõ số tiền mà bị hại chuyển cho bị cáo, làm rõ bị hại biết hay không biết việc bị cáo mượn tài sản đem đi cầm...



Sơ thẩm kết án năm năm tù

Năm 2015, Trí và chị Nguyễn Quý Trang (khi đó là sinh viên ngành dược) có tình cảm yêu đương. Trí nói có thể xin việc cho Trang ở một bệnh viện lớn trong TP nên Trang đã nhiều lần chuyển tiền qua tài khoản và đưa trực tiếp cho Trí đủ số tiền mà Trí ra giá.

Trí dùng số tiền này và mượn thêm tiền của Trang để đánh bạc qua M88 - trang web cá cược trực tuyến trên Internet, máy chủ đặt tại Philippines. Còn bị cáo lại nói là hùn tiền mua cổ phần của một công ty và mua yến sào cất trữ bán kiếm lời. Khi Trang về quê thì Trí mạo danh là người xin việc gọi cho người nhà của Trang thông báo muốn xin việc vào bệnh viện thì phải đưa thêm tiền...

Ngoài ra, Trí còn mượn xe máy, laptop, điện thoại của Trang rồi đem đi cầm lấy tiền đánh bạc. Trang đòi trả lại thì bị cáo nói xin việc còn thiếu tiền nên phải cầm và nói Trang đưa thêm tiền để chuộc. Sau khi Trang và gia đình tố cáo, tháng 3-2016 Trí bị bắt.

Theo cáo trạng, tổng cộng số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của Trang là hơn 173 triệu đồng. Cáo trạng nhận định không đủ cơ sở xử lý hình sự hành vi đánh bạc qua mạng đối với Trí do không xác minh được người nhận tiền cá độ. Bởi lẽ các cá nhân đứng tên tài khoản theo các bản sao kê ngân hàng mà Trí khai đã chuyển tiền để đánh bạc trình bày rằng không quen Trí, không sử dụng tài khoản mang tên mình tại ngân hàng để giao dịch chuyển và nhận tiền.

Tại các phiên tòa, Trí thừa nhận việc có mang tài sản của Trang đi cầm nhưng bị hại biết việc này và khi đi chuộc có đi theo. Với số tiền mà Trang đưa trực tiếp và chuyển khoản tổng cộng 145 triệu đồng là để Trí và Trang cùng đánh bạc, cùng tiêu xài... Trí khai hai người yêu nhau nên rảnh lúc nào gặp lúc đó, có khi Trang đến nhà trọ của bị cáo ở lại qua đêm. Theo bị cáo, tại cơ quan điều tra nhận tội là do Trang kêu nhận đi rồi gia đình Trang tha cho...





Tại phiên tòa sơ thẩm (lần một), Trang cho rằng không cùng đánh bạc, không xài tiền chung và không sống chung với Trí. Bị cáo nhiều lần nhận tiền của Trang để xin việc nhưng thực ra là để đánh bạc...

Trong khi đó, bị cáo cho rằng lời khai của bị hại không khách quan là do khi lấy lời khai ban đầu tại Công an phường 4, quận Tân Bình bị cáo và Trang được ngồi chung một phòng. Bị cáo nghe được lời khai của Trang và được cán bộ công an phường đưa cho xem lời khai này nên khai giống.

Về vấn đề này, trưởng Công an phường 4 có báo cáo ngày 1-3-3017 khẳng định không có việc mớm cung, thông cung giữa Trang và Trí. Tin nhắn mà Trang gửi cho Trí được CQĐT thu giữ có nội dung Trang khuyên Trí: “Anh tự xin tha thứ ba mẹ anh và cầu xin cứu anh, chỉ biết hối lỗi thì mới tha thứ... anh tự suy nghĩ...”.

Cuối cùng HĐXX đã tuyên phạt Trí năm năm tù và buộc phải bồi thường cho bị hại Trang 157 triệu đồng...

Hủy án làm rõ ý thức của bị hại

Trí kháng cáo, cho rằng mình bị truy tố oan vì tiền mặt là hai bên cùng sử dụng để đánh bạc. Ba lần đi cầm tài sản thì lần đầu Trang biết, hai lần sau thì khi đi chuộc có Trang cùng đi.

Tại phiên tòa phúc thẩm vào tháng 7-2017, Trang không có mặt. TAND TP.HCM đã thống nhất quan điểm của VKSND cùng cấp tuyên hủy án để điều tra, xét xử lại. Tòa yêu cầu làm rõ việc đánh bạc qua trang mạng của bị cáo và người liên quan (nếu có). Vì quá trình điều tra chưa làm rõ lịch sử giao dịch tài khoản mang tên bị cáo đến các tài khoản bị cáo khai là tài khoản trung chuyển của trang mạng M88.

Vụ án M88 đã được xét xử, bản án đã có hiệu lực pháp luật nên cần điều tra các tài khoản bị cáo chuyển đến mà bị cáo khai là tài khoản trung chuyển có trùng các số tài khoản đã được bản án M88 kết luận là tài khoản trung chuyển của M88 hay không. Số tiền dùng vào việc đánh bạc được xác định là tổng số tiền chuyển từ tài khoản của bị cáo đến tài khoản trung chuyển M88 vì số tiền chuyển là nhằm mục đích đánh bạc nên đây là tiền, hiện vật dùng vào việc đánh bạc. Trên cơ sở đó xem xét xử lý đối với hành vi đánh bạc.

Tòa còn yêu cầu làm rõ bị hại biết hay không biết việc bị cáo mượn tài sản đem đi cầm. Nếu bị hại không biết thì cần làm rõ ý thức chiếm đoạt của bị cáo có trước hay sau khi mượn tài sản để xác định tội danh cho chính xác. Toàn bộ số tiền có được thông qua việc cầm tài sản bị cáo dùng để đánh bạc.

Làm rõ bản chất số tiền đối với số tiền bị hại khai chuyển cho bị cáo do bị cáo hứa xin việc làm. Theo bị cáo, số tiền này là bị cáo cùng bị hại sử dụng chung để đánh bạc và có đăng ký số điện thoại mang tên bị hại để nhận thông tin biến động tài khoản (các lần chuyển tiền đến tài khoản đánh bạc cũng như số tiền thắng thua của việc đánh bạc). Do vậy cần làm rõ bản chất tiền này là tiền gì, có hay không việc đăng ký sử dụng chung số điện thoại như lời bị cáo khai. Đồng thời làm rõ lời khai của bị cáo về việc bị cáo và bị hại dùng số tiền trên vào việc đánh bạc...