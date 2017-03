Vụ chủ đầm tôm bị khởi tố: Tạm đình chỉ hai công an cấp tá

Theo hồ sơ, bà Ngọc thuê đất nuôi tôm tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch. Ngày 5-9-2015, phát hiện tàu đang hút cát lậu trên sông Đồng Nai, bà gọi điện thoại báo công an. Công an huyện Nhơn Trạch sau đó đưa tàu vào bờ để lập biên bản nhưng bà Ngọc ngăn cản, yêu cầu công an lập biên bản tại chỗ vì lo sợ khi đưa tàu đi rồi vụ việc sẽ "chìm xuồng". Người phụ nữ la hét, chửi bới cơ quan chức năng, ôm vòi hút cát trên tàu và dọa tự sát. Hơn nửa năm sau, ngày 14-4, Công an huyện Nhơn Trạch khởi tố bà Ngọc tội chống người thi hành công vụ. Năm ngày sau, khi được công an mời lên làm việc (bà Ngọc tố cáo bị bảo vệ rừng đánh đập, hủy hoại tài sản tại đầm tôm hồi tháng 2), bà bị bắt giữ về tội chống người thi hành công vụ.