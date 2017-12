Xét xử nhóm đặt bom khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

Những nơi bị lên kế hoạch khủng bố Ngoài hai vụ khủng bố nêu trên, nhóm này còn lên kế hoạch khủng bố ở một số nơi khác trên cả nước. Cụ thể: Công an xác định được Bùi Công Thành (SN 1990) tham gia tổ chức phản động, lập nhóm và soạn thảo kế hoạch, chế tạo bom xăng, bom khói và tham gia biểu tình tại khu vực nhà thờ Đức Bà. Đào Văn Thế (SN 1994) tổ chức một nhóm lên kế hoạch khảo sát để chuẩn bị khủng bố Nhà máy giấy Lee & Man ở Hậu Giang, ở hệ thống siêu thị Big C ở TP.HCM. Nhóm này đã chế tạo một quả bom xăng đặt tại một quán cà phê trước cửa Siêu thị Big C trên đường Trường Chinh, quận Tân Phú nhưng đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời. Hùng Văn Vương (SN 1993) tham gia nhóm phản động và được giao soạn thảo kế hoạch chế tạo bom xăng, bom khói tấn công lực lượng công an, làm quả nổ để đánh vào đồn biên phòng, công an, nhà của lãnh đạo cơ quan nhà nước và tham gia biểu tình tại khu vực nhà thờ Đức Bà…