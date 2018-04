Xử đưa hối lộ mà không có người nhận, đã ổn?

Một số vụ tương tự - Năm 2016, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Duy Định năm năm tù về tội đưa hối lộ, Đào Minh Nguyệt năm năm tù về tội làm môi giới hối lộ, Trần Tiến Hưng 30 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, em gái của Định bị tạm giữ vì đánh bạc. Định nhờ Nguyệt tìm người lo cho em được thả ra. Nguyệt nhờ Hưng (cựu kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội) giúp. Đoán hành vi của em Định ít nghiêm trọng, sau chín ngày bị tạm giữ sẽ được thả nên Hưng nảy sinh ý định lừa đảo. Sau khi nhận 170 triệu đồng từ Định, Hưng không liên hệ với ai, bỏ túi toàn bộ. Chưa dừng lại, Hưng gợi ý Định đưa thêm tiền để “chạy” cho em chỉ bị xử lý hành chính. Sau đó, thấy em được hủy bỏ tạm giữ, Định đưa Nguyệt 20 triệu đồng để cám ơn Hưng. Tuy nhiên, khi biết em được thả là do chính sách khoan hồng của pháp luật, không phải do Hưng tác động, Định đã đến công an tố giác. Tháng 11-2014, Định gọi điện thoại nói muốn nhờ Hưng lo cho em chỉ bị xử lý hành chính. Khi việc giao dịch 140 triệu đồng và 500 USD giữa hai người đang diễn ra thì công an bắt quả tang. - Năm 2013, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án Lê Nguyễn Thanh Giang 13 năm tù về tội đưa hối lộ; Nguyễn Văn Long 10 năm tù, Nguyễn Trọng Hoàng bảy năm tù, Phạm Tú Anh ba năm tù về tội làm môi giới hối lộ. Theo hồ sơ, tháng 7-2009, Khổng Thị Quyết mở quầy bán vé số ở TP Biên Hòa và ghi số đề thuê cho Giang để hưởng hoa hồng. Chiều 24-7-2009, Quyết ghi đề cho khách thì bị Công an phường Hố Nai bắt quả tang, chuyển giao cho Công an TP Biên Hòa. Giang sợ Quyết khai ra mình nên nhờ cậu là Hoàng tìm cách lo lót để không bị xử hình sự. Hoàng biết Long quen một số cán bộ Công an TP Biên Hòa nên nhờ Long giúp. Long ngại nhận tiền vì giữa Long và gia đình Hoàng có mối quan hệ thân tình nên từ chối rồi gọi cho Tú Anh nhờ lo giúp. Tú Anh sợ không làm, Long liền nói chỉ đứng ra nhận tiền từ Hoàng, còn Long sẽ lo mọi chuyện. Long khai sau khi thống nhất, Long gọi điện thoại cho vợ trưởng Công an TP Biên Hòa thời điểm đó nhờ giúp. Bà này đồng ý với giá là 100 triệu đồng… Chiều 25-7-2009, Quyết được thả nên ngay tối đó Giang mang 100 triệu đồng đến đưa Tú Anh. Tú Anh đưa lại cho Long. Tại CQĐT, Long khai đã đưa 100 triệu đồng cho vợ trưởng Công an TP Biên Hòa để “chạy án” nhưng bà này khai không quen, không lấy 100 triệu đồng từ Long nên cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở buộc tội...