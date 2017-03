97 người chết trong hầm ngọc thạch

Ngoài ra còn có nhiều người mất tích. Tai nạn xảy ra vào chiều hôm trước. Bờ đất cao đã đổ ập xuống các lán dựng tạm bợ của những người khai thác. Khu vực Hpakant giáp biên giới Trung Quốc.

AFP đưa tin quân đội và cảnh sát đã được điều động giúp đỡ lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân. Báo The Global New Light of Myanmar (Myanmar) cho biết trong những tháng qua đã có nhiều chục người dân đi mót ngọc thạch thiệt mạng vì đất lở.





Ngọc thạch Myanmar nổi tiếng vì có chất lượng cao, chủ yếu được bán sang Trung Quốc. Thế nhưng điều kiện khai thác ngọc thạch rất tệ hại. Các công ty khai thác mỏ lớn cũng như lực lượng khai thác trái phép ngọc thạch không cần quan tâm đến môi trường và an toàn lao động. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm.

Myanmar là một trong những nước sản xuất ngọc thạch đứng đầu thế giới. Tổ chức Global Witness ở London (Anh) ghi nhận ngọc thạch mang lại gần 50% GDP Myanmar. Theo số liệu từ Trung Quốc, hơn 12 tỉ USD ngọc thạch Myanmar được nhập khẩu vào Trung Quốc trong năm 2014. Tổ chức Global Witness nhận định đây là vụ cướp phá tài nguyên thiên nhiên lớn nhất trong lịch sử hiện đại.

D.THẢO