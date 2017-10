ASEAN bàn đối sách chống IS tràn vào khu vực

Ngày 23-10, bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên ASEAN đã bắt đầu phiên đối thoại an ninh cấp cao để thảo luận về các vấn đề an ninh mà khu vực đang đối mặt như khủng bố, buôn ma túy và tranh chấp hàng hải.

Trong đó, các quan chức sẽ vạch ra kế sách của khối phản ứng trước các mối đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đặc biệt trong bối cảnh các chiến binh IS có thể quay sang châu Á để tuyển mộ và tấn công khủng bố sau thất bại ở Trung Đông.

Theo tờ Straits Times, Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 11 kéo dài trong hai ngày đã khai mạc tại căn cứ không quân Clark ở phía Bắc thủ đô Manila của Philippines ngày 23-10.

Cuộc họp diễn ra vào thời điểm lực lượng an ninh Philippines vẫn chưa chấm dứt chiến dịch cam go tại TP Marawi. Còn khoảng 30 chiến binh Hồi giáo có liên quan đến IS bám trụ lại TP cùng người thân.

Các binh sĩ Philippines canh gác sau khi họ đẩy lùi các chiến binh thân IS ra khỏi khu vực Saduc Proper ở TP Marawi. Ảnh: REUTERS

Các chuyên gia chống khủng bố cảnh báo rằng các thành phố lớn ở châu Á đang đối mặt trước mối đe dọa từ IS. Nhóm này có thể chuyển sang hình thức tấn công du kích sau thất bại thảm hại ở Syria và Iraq, cũng như tại Philippines.

Tuần trước, liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu đã tái chiếm TP Raqqa, nơi được xem là thành trì biểu tượng cho sức mạnh của IS ở Syria. Vài ngày sau đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố TP Marawi đã “thoát khỏi ảnh hưởng của khủng bố” sau khi lực lượng an ninh Philippines tiêu diệt hai thủ lĩnh của hai nhóm phiến quân Maute và Abu Sayyaf.

Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tham gia khai mạc Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 11 ở Philippines ngày 23-10. Ảnh: AP

Trong khi đó, với thất bại liên tiếp tại Syria và Iraq, nhiều chiến binh IS đến từ châu Á có thể sẽ quay trở lại quê nhà, đặc biệt tại khu vực Nam Á và Đông Nam Á để tuyển mộ thêm quân, gieo rắc bạo lực và kích động các cuộc tấn công "sói đơn độc". Đây là trong số những mối đe dọa mới dự kiến sẽ được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN lần thứ 11 trong hai ngày 23 và 24-10.

Được biết Indonesia, Malaysia và Philippines đã bắt đầu các cuộc tuần tra chống khủng bố chung ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Sulu. Ba nước này gần đây cũng thông qua kế hoạch tuần tra chung trên không. Đầu năm nay, ngoại trưởng các nước ASEAN đã nhất trí thông qua nhiều biện pháp để ngăn “dòng chảy” các chiến binh khủng bố lan tỏa khắp khu vực Đông Nam Á, cũng như cắt đứt các kênh cung cấp tài chính cho khủng bố. Ngoài ra cũng có các đề xuất thẳng tay diệt trừ hình thức tuyên truyền của IS trên mạng cùng các nỗ lực tuyển mộ của nhóm này.