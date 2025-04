Khốn khổ 505 ngày bị Hamas bắt làm con tin 06/04/2025 14:00

Anh Omer Wenkert là một trong 251 con tin Israel bị Hamas bắt vào ngày 7-10-2023. Anh vừa được thả vào tháng 1, sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Những con tin Israel được thả gần đây như anh Wankert đã tiết lộ thông tin về thời gian họ bị Hamas bắt giam. Họ bị giam dưới lòng đất mà không có ánh sáng hoặc không khí trong lành, bị xiềng xích mà không được điều trị y tế, bị bỏ đói, bị đánh đập và làm nhục. Nhiều con tin nam sau khi được thả thì xanh xao, gầy gò và yếu ớt.

Khi được thả, anh Wenkert đã sụt hơn 36 kg so với trước khi bị bắt. Đến nay, trông anh vẫn gầy gò khi so với những tấm áp phích in hình anh được dán khắp khu nhà của anh ở TP Gedera (miền trung Israel).

Anh Omer Wenkert - một trong những con tin Israel bị Hamas bắt. Ảnh: THE WALL STREET JOUNAL

Những ngày không thể nào quên

Ngày 7-10-2023, anh Wenkert bị bắt khi đang tham gia đại nhạc hội gần khu vực giáp với Gaza. Đang tham gia nhạc hội thì còi báo động hú inh ỏi và những người tham dự nhạc hội bỏ chạy. Anh chạy vào một hầm trú ẩn di động dọc đường cùng với khoảng 40 người khác. Tuy nhiên, trong số họ, chỉ có 12 người sống sót.

Ngay sau đó, anh Wenkert nghe thấy tiếng súng. Hamas bắt đầu ném lựu đạn vào hầm trú ẩn chật cứng. Cả hầm trú ẩn hoảng loạn và sau đó, xung quanh anh Wenkert là những xác chết.

Hamas sau đó đổ xăng và đốt hầm trú ẩn. Anh Wenkert trèo ra khỏi hầm và chạy qua đám cháy. Anh Wenkert kể rằng khi ấy, cơ thể anh như bị tê liệt. Anh Wenkert bị các thành viên Hamas bắt, trói tay ra sau lưng và bị ném vào một chiếc xe bán tải. Ngay sau khi đến Gaza, anh Wenkert đã bị đưa xuống các đường hầm của Hamas ở Dải Gaza và bị nhốt ở đây suốt 505 ngày.

"Tôi nhớ vào ngày đầu tiên, có người đấm vào mặt tôi, khiến tôi bất tỉnh, rồi một người khác đánh thức tôi, một người khác giẫm lên tôi và lại khiến tôi bất tỉnh" – anh Wenkert nhớ lại.

Anh Wenkert đã đặt biệt danh cho một số thành viên Hamas mà anh biết. Anh gọi một trong số họ là Tznon, có nghĩa là củ cải trong tiếng Do Thái, vì loại rau củ này đôi khi có vị đắng.

Anh Wenkert kể anh bị giam trong một căn hầm cao chưa đầy 1,8 m, rộng chưa đầy 1 m. Có lần, Tznon đá 3 lần vào đầu và 2 lần vào lưng Wenkert trong ngày. Tznon nói với Wenkert rằng đó là hình phạt vì đã nhìn ông ta.

Ngày hôm sau, Tznon yêu cầu anh Wenkert chống đẩy, gập bụng và ngồi xổm. Đến một lúc, anh Wenkert ngã quỵ vì kiệt sức. Tznon khạc nhổ vào anh và bắt đầu hét lên những lời lăng mạ.

Một lúc sau, anh Wenkert nghĩ rằng chỉ có mình anh trong hầm nên anh ngẩng đầu lên, nhưng anh thấy Tznon vẫn ở trong hầm.

"Sao mày lại nhìn tao?" – Tznonhét lên và dùng xà beng đập vào đầu, vai và chân anh Wenkert.

Trong trận đòn đó, anh Wenkert đã biết được nguyên nhân vì sao Tznon có hành động bạo lực với anh. Tznon kể rằng một chiến dịch của Israel khiến cha của Tznon thiệt mạng.

Một tấm áp phích bên ngoài nhà anh Wenkert chào mừng anh được thả về. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Bạo lực gia tăng

Các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người dân Israel ủng hộ việc chấm dứt xung đột để đổi lấy sự tự do cho tất cả con tin Israel còn ở Gaza. Nhưng liên minh cánh hữu của Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu và những người ủng hộ liên minh này cho rằng trọng tâm phải là đánh bại Hamas về mặt quân sự và áp lực quân sự là cách tốt nhất để buộc nhóm này phải thả các con tin Israel.

"Áp lực quân sự là điều kiện cần thiết để thả thêm nhiều con tin Israel. Thiệt hại quân sự đối với Hamas và việc giải thoát các con tin không phải là mục tiêu đối lập. Đây là những mục tiêu song hành với nhau" – ông Netanyahu nói vào đầu tháng 3.

Anh Wenkert và những con tin mới được thả cho biết chiến dịch quân sự của Israel đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách họ bị Hamas đối xử.

"Cần phải có sự hiểu biết giữa tất cả các quan chức chính phủ và quân đội của chúng tôi rằng mọi quyết định, câu nói và lời nói mà họ thốt ra đều có ảnh hưởng trực tiếp và rõ ràng đến số phận của chúng tôi [những con tin Israel ở Gaza] . Tôi nói 'số phận của chúng tôi' vì [nhiều người trong số] chúng tôi vẫn còn ở đó" – anh Wenkert nói.

Anh Wenkert lưu ý vấn đề trên là vì vào tháng 5-2024 Israel tiến vào TP Rafah (phía nam Gaza). Sau vụ việc trên, các thành viên Hamas bắt đầu đánh anh Wenkert dữ dội hơn, khiến tình trạng tinh thần của anh ngày càng tệ hơn.

Vài ngày sau đó, Hamas đưa vào hầm giam của anh thêm 3 con tin Israel là Dalal (23 tuổi), David (24 tuổi) và Tal Shoham (40 tuổi). Từ lúc đó, họ thân nhau như anh em.

Họ cùng chơi cờ vua bằng một bộ bài Tây. Họ thay phiên nhau tập thể dục, vì không khí trong đường hầm sẽ trở nên rất nóng nếu tất cả cùng di chuyển.

"Nếu họ không đưa 3 người đó xuống, tôi có thể đã rơi vào trạng thái tê liệt, hôn mê" – anh Wenkert cho biết.

Đến tháng 10-2024, Israel cắt giảm viện trợ vào Gaza. Anh Wenkert và những con tin khác nhận được ít thức ăn hơn nhiều so với trước đó. Anh Wenkert cho biết David và Shoham yếu đến mức không thể di chuyển được, chân của họ chuyển sang màu xanh và vàng.

Anh Wenkert cho biết khi đó nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của anh là lực lượng Israel sẽ cố gắng giải cứu họ. Hamas đã đặt một quả bom trong hầm giam của anh, nên nếu lực lượng Israel đến, tất cả họ sẽ không thể sống sót.

Những con tin khác cũng bày tỏ suy nghĩ tương tự. Họ nói rằng điều đó cho thấy cách duy nhất để giải thoát những người còn bị Hamas giam là các bên liên quan đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Anh Wenkert trước khi được Hamas thả vào tháng 1. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Điều mong muốn nhất

Sau năm mới, anh Wenkert và những con tin khác nghe thấy những kẻ bắt họ đề cập về khả năng ngừng bắn. Sau đó, đột nhiên, lượng thức ăn họ được cung cấp tăng lên đáng kể.

Một ngày nọ, họ nhận được một thanh sô cô la. Nhãn thanh sô cô la ghi nó được sản xuất vào tháng trước – dấu hiệu cho thấy Israel đã mở lại viện trợ. Các con tin lúc này tin rằng thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực.

Tuy nhiên, một trong những thành viên Hamas nói với anh Wenkert rằng anh ta tức giận vì báo chí và các nhà lãnh đạo thế giới cho rằng các con tin Israel được thả theo thỏa thuận ngừng bắn trông yếu ớt và gầy gò. Người giam anh Wenkert cũng nói rằng bất kể họ đối xử tốt với các con tin Israel như thế nào, Hamas vẫn luôn bị coi là những kẻ xấu.

Anh Wenkert cho hay thông qua thông tin từ Hamas, anh biết anh và Shoham sẽ được thả, nhưng David và Dalal bị giữ lại Gaza. Khi khoảnh khắc đó đến, họ chỉ có hai phút để tạm biệt. Họ ôm nhau suốt thời gian đó.

“Tôi đã hứa với họ rằng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo họ được về nhà sớm nhất có thể” – anh Wenkert nói.

Sau khi quay về Israel và trở lại cuộc sống bình thường, anh tập trung vào việc đấu tranh để những con tin Israel còn bị giữ ở Gaza được trở về.

“Ưu tiên hàng đầu chỉ là trả lại các con tin, không phải là phá hủy Hamas, không phải phá hủy cơ sở hạ tầng, không phải những điều vô nghĩa như vậy” – anh Wenkert nói.